: Oyuncu Naz Elmas, dün akşam Erol Özmandıracı ile evlendi

16.12.2019 07:22 | Son Güncelleme: 16.12.2019 07:35

Son olarak ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz isimli dizide rol alan 36 yaşındaki güzel oyuncu Naz Elmas, bir süredir birlikte olduğu 52 yaşındaki iş insanı Erol Özmandıracı ile dün akşam Esma Sultan Yalısı'nda evlendi.

ÜNLÜ İSİMLER YALNIZ BIRAKMADI

Esma Sultan Yalısı'nda gerçekleşen düğün törenine birçok ünlü isim katıldı. Görkemli bir düğünle evlenen Naz Elmas'ın düğününe katılanların arasından Pınar Altuğ, Yağmur Atacan ve Engin Altan Düzyatan gibi birçok ünlü isim vardı.

EROL ÖZMANDIRACI KİMDİR?

Erol Özmandıracı, 1967 yılında İstanbul'da doğmuştur. İlk öğrenimini Şişli Terakki Lisesi'nde yapmış, lise öğrenimini ise İngiltere'de Oxfordshire Carmel College'de tamamlamıştır. Arkasından 1989 yılında yüksek öğrenim içim New York'a gitmiş ve burada Syracuse Üniversitesi'nde ekonomi tahsili yapmıştır. Erol Özmandıracı, 1993 yılında okulu bitirdikten sonra, iki yıl, bir Japon firmasında kimyasal ürünler ve metal departmanı satış müdür yardımcılığı yapmıştır.

Daha sonra ülkeye dönen Erol Özmandıracı, 1994 yılında Esteks Dış Ticaret şirketini kurmuş ve bu şirkette Kurucu Başkan ve CEO olarak ev tekstil imalat ticaret ve pazarlama işleri yapmıştır. 2006 yılında bu şirketin yapısı değişmiş ve tekstil kumaş ithalat ve pazarlama faaliyetleri yapmaya başlamıştır. Bu arada Erol Özmandıracı, 2000 yılında kurduğu Bay Gıda şirketinde pirinç ve çeltik gibi kuru gıda ticareti yapmaktadır. Bu şirkette Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi'dir. Ayrıca 1997 yılında kurduğu Bay İnşaat şirketi, arsa ve proje geliştirme, mimari projelendirme, konsept geliştirme ve pazarlama ve satış yönetimi çalışmalarını yürütmektedir.

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