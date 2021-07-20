Oyuncu Murat Cemcir müjdeyi verdi
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Oyuncu Murat Cemcir müjdeyi verdi

Oyuncu Murat Cemcir müjdeyi verdi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Oyuncu Murat Cemcir, önceki gün İstinye'de görüntülendi. Cemcir'den sevenlerine müjdeli haber geldi. İşte detaylar...

Kurban Bayramı'nda tatile gitmek yerine İstanbul'da kalmayı tercih eden nadir ünlülerden olan Murat Cemcir, muhabirlerle sohbet etti.

"BİR DİZİ ÇEKECEĞİZ"

Yapımcı kimliği ile önümüzdeki günlerde projelerde yer almaya hazırlanan Cemcir, "İşler yolunda gidiyor. Bir dizi çekeceğiz" diyerek müjdeyi verdi.

MURAT CEMCİR KİMDİR?

Murat Cemcir, 30 Kasım 1976 tarihinde Tokat'ın Niksar ilçesinde dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatını Mustafa Kemal Üniversitesi'nde Otomotiv Bölümü'nden mezun olarak tamamlamıştır. Çeşitli kısa filmlerde yardımcı oyuncu olarak rol alan Murat Cemcir, 2005'teki Takva sinema filminde Mahmut rolüyle oynamıştır. Çıkış yakaladığı film olan Çalgı Çengi'de Ahmet Kural ile birlikte başrol oynamıştır.

Ahmet Kural ile olan yakın arkadaşlığı, sinema hayatında da etkili olmuştur. Çalgı Çengi, Düğün Dernek, Düğün Dernek 2: Sünnet sinema filmleri olmak üzere Ahmet Kural ile başrol oynamıştır.

Aynı zamanda İşler Güçler ve Kardeş Payı adlı televizyon dizilerinde de yine Ahmet Kural'la başrol paylaşarak uzunca bir dönem TV ekranlarının tanınan yüzü haline gelmiştir.

Oyuncu Murat Cemcir müjdeyi verdi

Kaynak: Snob Magazin

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