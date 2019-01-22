Oyuncu Meltem Cumbul, Şişli'den Aday Olacağı Yönündeki Haberleri Yalanladı
CHP'nin Şişli Belediye Başkan Adayı olarak gösterildiği iddia edilen oyuncu Meltem Cumbul, yaptığı açıklamada çıkan haberleri yalanladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti lideri Meral Akşener'in görüşmesinin ardından kulislerde Şişli'den aday gösterileceği konuşulmaya başlanan oyuncu Meltem Cumbul, iddialara yanıt vererek doğru olmadığını açıkladı.
ŞİŞLİ'DEN ADAY OLACAĞI İDDİA EDİLDİ
CHP lideri Kılıçdaroğlu ile İyi Parti Genel Başkanı Akşener ittifak üzerindeki pürüzleri gidermek üzere dün gece bir araya gelmişlerdi. Görüşmenin sonunda oyuncu Meltem Cumbul'un İstanbul'un önemli olarak gösterilen ilçesi Şişli'den aday gösterildiği iddia edildi.
İDDİALARI YALANLADI
Odatv'nin haberine göre, oyuncu Meltem Cumbul, hakkında çıkan haberlere açıklama yaparak haberlerin doğru olmadığını söyledi.
Kaynak: Diğer
YORUMLAR (15)
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SÜRRRRRRRRRRRRRRRRRRTÜNÜRSÜN BAK ORALARDA TOMBULCevap Yaz Yayından Kaldır
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MELTEM SIYASET PIS IS BULASMA SEN GEN BENIM BASKANIM BEN SENI YETERI KADAR DESTEKLERIM OKCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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olur hata sibel can bile bir yerden aday olsun dansozmusunuz sarkicimi oyuncumu bir yandan gobek bir yandan politika ne iyiCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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o ancak balık kavağa çıkınca seçilirCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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meltem cumbul siyaset sana göre siyasette rol yapmak değilmi rolümü yaptım sadece senaryo böyleydi dersin geçersinCevap Yaz 1 Yayından Kaldır