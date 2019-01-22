Oyuncu Meltem Cumbul, Şişli'den Aday Olacağı Yönündeki Haberleri Yalanladı

Oyuncu Meltem Cumbul, Şişli'den Aday Olacağı Yönündeki Haberleri Yalanladı

CHP'nin Şişli Belediye Başkan Adayı olarak gösterildiği iddia edilen oyuncu Meltem Cumbul, yaptığı açıklamada çıkan haberleri yalanladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti lideri Meral Akşener'in görüşmesinin ardından kulislerde Şişli'den aday gösterileceği konuşulmaya başlanan oyuncu Meltem Cumbul, iddialara yanıt vererek doğru olmadığını açıkladı.

ŞİŞLİ'DEN ADAY OLACAĞI İDDİA EDİLDİ

CHP lideri Kılıçdaroğlu ile İyi Parti Genel Başkanı Akşener ittifak üzerindeki pürüzleri gidermek üzere dün gece bir araya gelmişlerdi. Görüşmenin sonunda oyuncu Meltem Cumbul'un İstanbul'un önemli olarak gösterilen ilçesi Şişli'den aday gösterildiği iddia edildi.

İDDİALARI YALANLADI

Odatv'nin haberine göre, oyuncu Meltem Cumbul, hakkında çıkan haberlere açıklama yaparak haberlerin doğru olmadığını söyledi.

Kaynak: Diğer
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