Oyuncu Melisa Şenolsun, tamirci tezgahının üzerine sere serpe uzanarak poz verdi
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Masumlar Apartmanı dizisinde rol alan Melisa Şenolsun, bir dergi çekimi için objektif karşısına geçti. Oyuncunun tamirci tezgahı üzerine yatarak verdiği poz ise sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Başrollerini Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Birkan Sokullu'nun paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisinde Rüya karakterine hayat veren Melisa Şenolsun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.
TAMİRCİ TEZGAHINA UZANDI
Bir dergi için kamera karşısına geçen 25 yaşındaki Şenolsun, birbirinden iddialı pozlar verdi. Oyuncunun parlak kıyafetlerle verdiği pozların yanı sıra bir tamirci tezgahına uzanarak verdiği poz da dikkat çekti. Dikkat çeken fotoğrafını 1,2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşan Şenolsun'un "Merhaba" notuyla yaptığı paylaşımı kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.