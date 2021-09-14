Oyuncu Melis Sezen'in cesur dekolteli pozlarına beğeni yağıyor

Kanal D ekranında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'la birlikte başrolde oynayan Melis Sezen, kanalın yeni sezon çekimlerine katıldı. Çekimde beyaz bir elbise tercih eden oyuncu, cüretkar pozlarını da takipçilerinin beğenisine sunmayı ihmal etmedi.

"KENDİMİ PERİ KIZI GİBİ HİSSEDİYORUM"

Beyaz göğüs ve bacak dekolteli elbisesiyle art arda pozlar veren oyuncu, bunları 1,2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncunun "Kendimi peri kızı gibi hissediyorum" notuyla yaptığı paylaşım 118 binden fazla beğeni aldı.

İşte Melis Sezen'in cesur pozları...

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