Oyuncu Leyla Lidya Tuğutlu'dan siyah bikiniyle yaza veda pozu - Haberler Magazin
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Oyuncu Leyla Lidya Tuğutlu'dan siyah bikiniyle yaza veda pozu

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

Ünlü oyuncu Leyla Lidya Tuğutlu sosyal medya hesabından siyah bikinisiyle yaza veda paylaşımı yaptı. Tuğutlu, fotoğrafının altına da "Yazın son günlerinin tadını çıkarırken" notu düştü.

Hareketli geçen Bodrum günlerinin ardından ünlüler de tatillerini sonlandırarak teker teker İstanbul'a dönmeye devam ediyor. Ancak bazı isimler, hala tatil modundan çıkmadı. O isimlerden biri olan oyuncu Leyla Lidya Tuğutlu, sosyal medya hesabından bikinisiyle yaza veda paylaşımı yaptı.

"YAZIN SON GÜNLERİNİN TADINI ÇIKARIRKEN"

Son olarak 'Uyanış Büyük Selçuklu' isimli dizide rol alan Tuğutlu, Instagram sayfasından siyah bikinisiyle olan karelerini hayranlarının beğenisine sundu. Leyla Lidya Tuğutlu, paylaştığı fotoğrafa, "Yazın son günlerinin tadını çıkarırken" notunu düştü.

Ünlü oyuncunun paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Oyuncu Leyla Lidya Tuğutlu'dan siyah bikiniyle yaza veda pozu

Oyuncu Leyla Lidya Tuğutlu'dan siyah bikiniyle yaza veda pozu

Oyuncu Leyla Lidya Tuğutlu'dan siyah bikiniyle yaza veda pozu
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Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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Haber: Oyuncu Leyla Lidya Tuğutlu'dan siyah bikiniyle yaza veda pozu - Haberler Magazin
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