Oyuncu Leyla Bilginel, afet bölgesine kullanılmış iç çamaşırı ve jartiyer gönderilmesine isyan etti
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Oyuncu Leyla Bilginel, afet bölgesine kullanılmış iç çamaşırı ve jartiyer gönderilmesine isyan etti

Oyuncu Leyla Bilginel, afet bölgesine kullanılmış iç çamaşırı ve jartiyer gönderilmesine isyan etti
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Yangınlardan etkilenen vatandaşlara yardım etmek için afet bölgesine giden oyuncu Leyla Bilginel, gelen yardım kolilerinden kullanılmış iç çamaşırı, jartiyer ve gelinlik çıktığı görünce isyan etti.

Türkiye'nin birçok noktasında etkili olan orman yangınları söndürülmeye devam ederken vatandaşlar için de yardım seferberlikleri başladı. Oyuncu Leyla Bilginel ise toplanan yardımların dağıtılması için afet bölgesine gitti. Ön saflarda yer alan Bilginer, gelen yardımların bir kısmını göstererek kızgınlığını dile getirdi.

"ÇULU ÇAPUTU YARDIMA GÖNDERMEZSİNİZ"

335 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşım yapan Marmaris'teki oyuncu, afetzedelerin giymesi için gönderilen ürünleri gösterdi. "Çul çaput bunlar" diyerek tepki gösteren Bilginel "Yardımın da bir düzgünü vardır yani. Evinizin çulunu çaputunu bir daha hiç bir yardıma, hiç bir afete bu şekilde göndermeyeceksin. Kendinizin yatmadığı... Bari yüzlerini temizleyip yollasaydınız. Ev de çul çaput ne varsa göndermek değildir arkadaşım. Bunlar nedir ya, bunda kim yatar Allah aşkına! Şimdi bu çöple uğraşıyorlar bir de! Neyi nasıl toplayıp atacaklarını şaşırmış durumdalar" dedi.

Oyuncu Leyla Bilginel, afet bölgesine kullanılmış iç çamaşırı ve jartiyer gönderilmesine isyan etti

"KOLİLERDE PIRIL PIRIL GELEN YARDIMLAR VAR"

Sözlerine devam eden Leyla Bilginel, şunları anlattı: "Bazı fenomen arkadaşlar güzel güzel kolilerle, derli toplu sıfır, güzel eşyalarını yaptı ama bir çoğu da yardım yaptık havasıyla yardım yapılmaz. Kimin nasıl yardım yaptığını burada o kadar güzel gördüm ki. Kutu kutu, koli koli, pırıl pırıl gelen yardımlar var, bir de bu şekilde... Bu nedir Allah aşkına!"

"JARTİYER VE KULLANILMIŞ İÇ ÇAMAŞIRI ÇIKTI"

"Bunların içinden jartiyerler mi çıkmıyor, topuklu ayakkabılar mı, gelinlikler mi... Bu nasıl bir şey! Kullanılmış iç çamaşırı mı.. Ya böyle bir şey olamaz ya!"

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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Oyuncu Leyla Bilginel, afet bölgesine kullanılmış iç çamaşırı ve jartiyer gönderilmesine isyan etti - Haberler Magazin
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