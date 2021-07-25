Oyuncu Levent Aykul'un cenazesini ablası aldı; 4 gün önce çektiği video ortaya çıktı
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Oyuncu Levent Aykul'un cenazesini ablası aldı; 4 gün önce çektiği video ortaya çıktı

Hürriyet - Haberler | Magazin

Film- San Vakfı Yönetim Kurulu üyesi olan, sinema, tiyatro ve dizilerde rol alan Levent Aykula, bayram için gittiği Kemer'deki yazlık evinde ulaşılamadı.

Film- San Vakfı Yönetim Kurulu üyesi olan, sinema, tiyatro ve dizilerde rol alan Levent Aykula, bayram için gittiği Kemer'deki yazlık evinde ulaşılamadı. Aynı sokakta yaşayan halası, Aykul telefonu açmayınca jandarmaya haber verdi. Jandarma ekibiyle girilen evde, Aykul'un cansız bedeni bulundu. Aykul'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Aykul'un cenazesi, yapılan otopsinin ardından ablası Emel Kalkandelen tarafından bugün Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Gözyaşlarını tutamayan Kalkandelen, Evine içeriden girmek imkansız ama yalnız ölüm de galiba böyle oluyormuş. Nefes alamıyordu, hep nefes sıkıntısı yaşıyordu" dedi.

Aykul'un cenazesi, Kemer ilçesindeki Beycik Mezarlığı'nda ikindi namazının ardından defnedilecek.

BERBERDEKİ VİDEOSU ORTAYA ÇIKTI

Çeşitli dizi ve filmde rol alan Levent Aykulun 4 gün önce çektiği videosu ortaya çıktı. Bayram için hazırlık yapan Aykulun, tıraş olmak için gittiği berberde bir video çektiği görüldü. Aykul, Instagram hesabından yayımladığı videoda "Saç, sakal ile bayram hazırlığı yapayım, dedim sizlere. Ama berber de makara. Zaten kıyafetim yok. Üstüne üstlük transparan önlük giydirmiş sağ olsun" dedi.

 

Oyuncu Levent Aykul'un cenazesini ablası aldı; 4 gün önce çektiği video ortaya çıktı

Kaynak: Hürriyet

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