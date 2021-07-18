(Oyuncu kadrosu) Cehennem Melekleri 2 konusu ne, oyuncuları kimler? Cehennem Melekleri 2 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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(Oyuncu kadrosu) Cehennem Melekleri 2 konusu ne, oyuncuları kimler? Cehennem Melekleri 2 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

(Oyuncu kadrosu) Cehennem Melekleri 2 konusu ne, oyuncuları kimler? Cehennem Melekleri 2 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Kanal D'de bugün Cehennem Melekleri 2 filmi ekranlara gelecek. Peki, Cehennem Melekleri 2 konusu ne? Cehennem Melekleri 2 oyuncuları kimlerdir? Cehennem Melekleri 2 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak?

Cehennem Melekleri 2 bugün Kanal D ekranlara geliyor. İzleyiciler Cehennem Melekleri 2 konusu nedir? Cehennem Melekleri 2 oyuncuları kimler? Cehennem Melekleri 2 oyuncu kadrosu!

CEHENNEM MELEKLERİ 2 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Cehennem Melekleri 2 bugün Kanal D'de akşam saat 20:00 'da ekranlara gelecektir.

CEHENNEM MELEKLERİ 2 NEDİR?

Cehennem Melekleri 2 (İngilizce özgün adı: The Expendables 2), 2012'de gösterime giren, Sylvester Stallone'nin hem senaristliğini yaptığı hem de başrolde oynadığı, ABD yapımı film.

İkinci filmde yönetmen koltuğunda Stallone yerine Simon West yer alırken, senaryoda Dave Callaham'da Sylvester Stallone'a eşlik etmiştir.

Bulgaristan'da 2011'in Eylül ayında başlayan çekimlerde Sofya'da bir patlama sahnesinin çekimi sırasında, 26 yaşında Çinli bir dublör ölmüş, bir dublör de yaralanmıştır.

CEHENNEM MELEKLERİ 2 KONUSU NE?

Bay Church için oldukça basit bir işi aldıktan sonra, Cehennem Melekleri'nin planları yanlış gider ve içlerinden biri, rakip bir paralı asker olan Jean Vilain (Jean-Claude Van Damme) tarafından öldürülür. Cehennem Melekleri, yeni üyeleri Billy the Kid ve Maggie ile ölümcül bir silâhı durdurmak ve kardeşlerini öldüren caniden intikam almak için düşman bölgesine doğru yola çıkar.

CEHENNEM MELEKLERİ 2 OYUNCU KADROSU

Filmin oyuncuları şu şekilde:

  • Sylvester Stallone
  • Jason Statham
  • Jet Li
  • Dolph Lundgren
  • Chuck Norris
  • Terry Crews
  • Liam Hemsworth
  • Randy Couture
  • Jean-Claude Van Damme
  • Arnold Schwarzenegger
  • Bruce Willis
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(Oyuncu kadrosu) Cehennem Melekleri 2 konusu ne, oyuncuları kimler? Cehennem Melekleri 2 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - Haberler
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