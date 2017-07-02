Oyuncu Irmak Ünal'ın Eşi Resti Çekti: Yeter Artık Her Yerin Dövme
Spora düşkünlüğü ile bilinen Irmak Ünal yeni bir dövme yaptırmaya karar verince, eşi Emre Karabacak "Yeter artık her yerin dövme bu durumdan hoşnut değilim." diyerek resti çekti.
Oyuncu Cihan Ünal'ın kızı 40 yaşındaki Irmak Ünal ile eşi Emre Karabacak arasında dövme krizi yaşandı. Ünal, geçen kış karnının sol tarafına büyük bir deniz kızı dövmesi yaptırmıştı. Bu kez de karnının sağ tarafına büyük bir dövme yaptırmak isteyince eşiyle arasında kriz çıktı.
''YETER ARTIK''
Eşi Emre Karabacak da "Yeter artık her yerin dövme oldu. Bu durumdan hiç hoşnut değilim" deyince evde müthiş bir gerginlik yaşanmış ve kriz henüz aşılmamış.