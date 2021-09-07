Oyuncu İncilay Şahin hayatını kaybetti
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Oyuncu İncilay Şahin hayatını kaybetti

Oyuncu İncilay Şahin hayatını kaybetti
Hürriyet - Haberler | Magazin

Oyuncular Sendikası'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Kurucu üyemiz, değerli meslektaşımız İncilay Şahin'i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz.

Oyuncular Sendikası'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Kurucu üyemiz, değerli meslektaşımız İncilay Şahin'i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun' ifadelerine yer verildi.

Sevilen oyuncu İncilay Şahin'in vefatı sanat dünyasını yasa boğdu. Ünlü oyuncu 60 yaşındaydı.

İNCİLAY ŞAHİN KİMDİR?

Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu. 29 Ocak 1961, Kayseri doğumlu. MSM Aktör Stüdyoda eğitim aldı.

Tiyatro oyunculuğu yanı sıra çok sayıda sinema filmi ve dizide oynadı.

1995 yılında Çiçek Taksi ile başladığı kariyerinde geride kalan süre içerisinde pek çok projeye dahil olmuştur.  

Yasak Elma (Döne, 2019-2020)

Gülümse Yeter (Neriman Hanım, 2016)

Yaz'ın Öyküsü (Saniye, 2015)

Yasak (2014)

Bana Artık Hicran de (Şadiye, 2014)

Yamak Ahmet (Dadı, 2012)

Umutsuz Ev Kadınları (Sevim, 2011)

Kız Annesi (Remziye, 2011)

Canım Babam (Leopar Leyla, 2011)

Adını Feriha Koydum (Hala, 2011-2012)

Adım Bayram Bayram (Elmas Abla, 2011)

Nakş-ı Dil Sultan (Beki, 2010)

İstanbul'da Aşık Oldum (Fatma, 2009)

Sakarya Fırat (2010)

Papatyam (Tarotçu Kadın, 2010)

Hicran Yarası (Safiye Anne, 2009)

Aşk Yakar (2008)

Aman Annem Görmesin (Cevriye, 2008)

Yersiz Yurtsuz (2007)

Elveda Derken (Şahika, 2007)

Doktorlar (2007)

Şifre (2005)

Çil Horoz (TV Filmi 2005)

Sevda Tepesi (Pembe, 2005)

Kapıları Açmak (2005)

Erkek Tarafı (2005)

Affet Beni (Kamil'in Ablası, 2005)

AB'nin Yolları Taştan (2005)

Gizli Dünyalar (2004)

Hayat Bilgisi (2003)

Büyümüş de Küçülmüş (Bölüm Oyuncusu, 2003)

Kuzenlerim (2002-2004)

Çiçek Taksi (1995)

Rol Aldığı Sinema Filmleri:

Kanlı Postal (Rahime Öğretmen, 2015)

Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde (Fidan, 2009)

120 (Şadiye, 2007)

Beyza'nın Kadınları (2005)

Rol Aldığı Tv Filmleri:

Yalnız Efe (Köseoğlu Karısı, 2006)

Yüksek Yüksek Tepelere Ev Kurmasınlar (Ali'nin Annesi, 2004)

Düşenin Dostu (2004)

Kaynak: Hürriyet

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