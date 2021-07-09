Oyuncu İbrahim Çelikkol hakkında flaş iddia!

Son olarak Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Mehdi karakterini canlandıran İbrahim Çelikkol'un yeni projesinin belli olduğu iddia edildi. İşte detaylar...

Murat Ünalmış, Nazan Kesal ve Hande Soral'ın ayrıldığı Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni sezonuyla ilgili bomba bir gelişme yaşandı.

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Son olarak Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde başrol oynayan 39 yaşındaki İbrahim Çelikkol, sürpriz bir karakter için fenomen diziden teklif aldı.

Görüşme aşamasında olan yakışıklı oyuncunun diziye sıcak baktığı konuşuluyor.

İBRAHİM ÇELİKKOL KİMDİR?

İbrahim Çelikkol, 14 Şubat 1982'de Kocaeli'de dünyaya geldi.

Anne tarafı Selanik göçmeni, baba tarafı ise Arap kökenlidir. Oyunculuğa başlamadan önce profesyonel modellik yaptı. Basketbolla ilgilenen Çelikkol ligde oynadı, genç milli oldu. Basketi bıraktıktan sonra oyunculuk konusunda eğitim alan Çelikkol'un Osman Sınav'la tanışması hayatında dönüm noktası oldu.

Osman Sınav'ın çektiği Pars: Narkoterör filminde 'başkomiser Şamil Baturay' rolünün verilmesi le oyunculuk hayatına adım attı. Daha sonra M.A.T., Karadağlar ve Keskin Bıçak gibi televizyon dizilerinde boy gösterdi. 2011 yılında başlayan ve 24 Eylül 2012 de Final yapan İffet adlı dizide başrolde Cemil karakterini canlandırmıştır.

16 Şubat 2012'de gösterime giren büyük bütçeli sinema filmi Fetih 1453'te Ulubatlı Hasan karakterini canlandırmıştır. 2013 2014 yılları arasında Merhamet dizisinde fırat kazan ı canlandırdı.2014'te ekranda rol almaya başlayan Reaksiyon dizisinde bordo bereli Yüzbaşı Oğuz Ayaz karakterini ve 2016'da başlayan kördüğüm dizisinde Ali Nejat karakterini canlandırmıştır.

Çelikkol, 25 Mayız 2017'de Mihre Mutlu ile evlendi.

Ühlü oyuncu son olarak Doğduğun Ev Kaderindir adlı dizide Demet Özdemir ile birlikte başrolü paylaşmıştı.

Kaynak: Snob Magazin