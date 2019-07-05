Oyuncu Gürgen Öz, Şeyma Subaşı'nı tiye aldı
Oyuncu Gürgen Öz, kitabı 40 bin tane satılan Şeyma Subaşı'nı fena tiye aldı. Öz, " Edebiyata bu kadar düşkün bu kitle bizi daha güzel bir geleceğe taşıyacak" sözleriyle kitabı alanlara da yüklendi.
Şeyma Subaşı'nın iki hafta önce çıkan ve kısa sürede 40 bin adet satılan kitabı 'Sadece Şeyma'nın yoğun talep üzerine ikici baskısının çıkacağı duyurulmuştu.
AĞIR GÖNDERMELERDE BULUNDU
Kitabın büyük çoğunluğunun tükenmesi haberleri üzerine ünlü oyuncu Gürgen Öz, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile Şeyma Subaşı'na ve kitabı alanlara ağır göndermelerde bulundu.
"İNANIYORUM BU KÜTLEYE BEN"
Başarılı oyuncu, kitabın 40 bin satılması haberlerine, " The K.R.O! Şeyma Subaşı kitap çıkarmış. Gerçekten Tebrik ediyorum, ilk baskı 40 bin ve anında tükenmiş! Edebiyata bu kadar düşkün bu kitle, bizi daha güzel bir geleceğe taşıyacak, inanıyorum bu kütleye ben! Kimse demesin ki bu ülkede kitap okunmuyor!" sözleriyle tepki gösterdi.
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Hayak şeymanızın ne baş belasıymış be!Cevap Yaz Yayından Kaldır
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arkadaş o kadar yazar var kitabı satılmıyor sadece şeyma ne lanCevap Yaz Yayından Kaldır
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son kro cuk oturmuş beymaya hahahahaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Aynı üniversitede okurken Türk dili sınavında sağına soluna bakan arkadaş kitap yazmış. Bu memleket bi başka.Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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adam haklıCevap Yaz 17 Yayından Kaldır
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