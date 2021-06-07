5 yıldır cinsel içerikli mesajlarla rahatsız edilen oyuncu Gülsim Ali, isyan etti: Son kez uyarıyorum
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5 yıldır cinsel içerikli mesajlarla rahatsız edilen oyuncu Gülsim Ali, isyan etti: Son kez uyarıyorum

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Gönül Dağı dizisinde Dilek karakterini canlandıran oyuncu Gülsim Ali'nin başı uzun zamandır saplantılı hayranı ile dertte. 5 yıldır cinsel içerikli mesajlarla taciz edildiğini söyleyen oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda saplantılı hayranına seslenerek "Eğer tek bir rahatsızlık daha verecek olursan senin fotoğraflarını, attığın aşağılık sapkın mesajlarını bütün şahsi bilgilerini dava dosyasıyla birlikte buradan yayınlayacağım" dedi.

Son günlerde özel hayatıyla gündeme gelen 26 yaşındaki oyuncu Gülsim Ali, 2016 yılından beri kendisini rahatsız eden saplantılı hayranından dolayı isyan etti. Uzaklaştırma kararı çıkarmasına rağmen uğradığı tacizlerin devam ettiğini söyleyen genç oyuncu, sosyal medya hesabından yaşadıklarını anlatarak isyan etti. Saplantılı hayranına da seslenen Gülsim Ali, kimlik bilgilerini tespit ettirdiğini saplantılı hayranının tacizlere devam ederse her şeyini ifşa edeceğini söyledi.

"UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMAMA RAĞMEN ÇALIŞTIĞIM SETLERE GELİYORSUN"

Takıntılı hayranını son kez uyaran Gülsim Ali, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "2016 yılından beri durmaksızın beni taciz eden E. H. hakkında açılmış davalara rağmen taciz, cinsel içerikli hakaret dolu mesajlar ile bana rahatsızlık vermekten vazgeçmedin. Dava açmama, defalarca uzaklaştırma kararı almama rağmen bana ulaşmak için her yolu denemeye devam ediyorsun, çalıştığım setlere gidip yanındaki insanlara yalan söyleyip onları kullanarak dekorların içinden çektirdiğin fotoğraflarla 'Senin olduğun her yere gelebilirim, kimse beni engelleyemez' diyerek beni tehdit ediyorsun."

5 yıldır cinsel içerikli mesajlarla rahatsız edilen oyuncu Gülsim Ali, isyan etti: Son kez uyarıyorum

"AŞAĞILIK MESAJLARINI YAYINLAYIP BİR KOPYASINI DA AKRABALARINA YOLLAYACAĞIM"

"Benim hakkımda, ailem, işim ve özel hayatımla ilgili ağıza alınmayacak ifadeler kullanarak bana zarar vermeye çalışıyorsun. Seni son kez uyarıyorum buna artık bir son vermelisin. Kullandığın bütün sahte hesapların aynı telefon ve bilgisayardan yapıldığı resmen ispat edildi, hepsinin sana ait olduğu resmi makamlarca da onaylandı. Eğer tek bir rahatsızlık daha verecek olursan senin fotoğraflarını, attığın aşağılık sapkın mesajlarını bütün şahsi bilgilerini dava dosyasıyla birlikte buradan yayınlayacağım ve birer kopyasını da memleketindeki akrabalarına, posta yoluyla ileteceğim."

Oyuncu Gülsim Ali'nin tacizcisiyle başı derde girdi
5 yıldır cinsel içerikli mesajlarla rahatsız edilen oyuncu Gülsim Ali, isyan etti: Son kez uyarıyorum

Kaynak: Diğer

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5 yıldır cinsel içerikli mesajlarla rahatsız edilen oyuncu Gülsim Ali, isyan etti: Son kez uyarıyorum - Haberler Magazin
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