Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun babası hayatını kaybetti
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Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun babası hayatını kaybetti

Hürriyet - Haberler | Magazin
Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun babası hayatını kaybetti

Son olarak Hercai dizisinde rol alan Gülçin Santırcıoğlu'nun babası hayatını kaybetti. Aldığı ölüm haberiyle yıkılan başarılı oyuncu, babasını son yolculuğuna uğurlamak için İzmir'e gitti.

Gelen haberle büyük bir acı yaşayan Gülçin Santırcıoğlu İzmir'de yaşayan babasına son görevini yerine getirmek için yola çıktı. Sevenlerinin başsağlığı mesajlarına dönüş yapamayan oyuncunun hayli üzgün olduğu yakınları tarafından alınan bilgiler arasında.

Oyuncunun bağlı olduğu Abdullah Bulut Menajerlik sayfasından yapılan açıklamada "Oyuncumuz Gülçin Santırcıoğlu'nun babası İbrahim Santırcıoğlu'nu 10 Nisan 2021 günü kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet yakınlarına ve ailesine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi. Ünlü oyuncunun babası bugün defnedilecek.

Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun babası hayatını kaybetti

Kaynak: Hürriyet

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