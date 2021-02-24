Oyuncu Gözde Okur, gençlik aşkıyla nikah masasına oturdu

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan Gözde Okur, uzun süredir birlikte olduğu Agah Burak Serez ile nikah masasına oturdu. Okur, nikah fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

ATV ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Mine rolünü oynayan Gözde Okur, memleketi İzmir'de nikah masasına oturdu.

ÜNLÜ İSİMLERDEN TEBRİK YAĞDI

Başarılı oyuncu, yıllar sonra tekrar bir araya geldiği gençlik aşkı Agah Burak Serez'le yaşamını birleştirdi. Ünlü oyuncu Hakan Yılmaz da çiftin nikah şahitliğini yaptı. Nikah fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınlayan Okur'a meslektaşlarından da tebrik yorumları yağdı.

Gözde Okur'un nikahtan karelerini gören Ecem Özkaya, Hande Subaşı, Buket Dereoğlu, Derya Beşerler, Onur Buldu, Aylin Kontante ve Aslı İnandık meslektaşlarına mutluluk diledi.