Oyuncu Gonca Vuslateri'den kamerayı açık unutarak kız öğrencileri hakkında konuşan dekana tepki: Yazıklar olsun Gonca Vuslateri, kamerayı açık unutarak "Kızların resimlerini de görüyoruz böylece, çaktırma" diyen Gazi Üniversitesi dekanına Twitter'dan tepki göstererek "Yazıklar olsun" dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle makamında video konferans görüşmesine katılan Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Orhan Acar, kameranın açık olduğunu fark etmeyerek yanında kişiyle kız öğrencileri hakkında konuşmaya başladı. Sosyal medyaya düşen görüntülerin ardından tepki çeken rektöre Gonca Vuslateri'de sessiz kalamadı.

"KIZLARIN RESİMLERİNİ GÖRÜYORUZ, ÇAKTIRMA"

58 yaşındaki Orhan Acar, video konferansta ve kameranın açık olduğunu unutup, öğrencilerin isimlerini okuduğu sırada "Kızların resimlerini de görüyoruz böylece, çaktırma" dedi.

"İNSANLARI ŞİDDETE YÖNLENDİRMENİZİN HESABINI VERİRSİNİZ UMARIM"

Kısa sürede gündem olan görüntülere sessiz kalamayan Gonca Vuslateri, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Yazıklar olsun… Keşke benim yüzümle bir yalnız kalsanız. Sonra gururla desem benim "yüzümden" oldu. Bu taciz bilinciyle toplumu nasıl terörize ettiğinizin ve insanlığı şiddete yönlendirdiğinizin hesabını verirsiniz umarım" dedi.