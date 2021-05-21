Oyuncu Feyyaz Şerifoğlu, yıllar sonra Ajda Pekkan ile buluşup başrol oynadığı Camdaki Kız'ı izledi
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Oyuncu Feyyaz Şerifoğlu, yıllar sonra Ajda Pekkan ile buluşup başrol oynadığı Camdaki Kız'ı izledi

Oyuncu Feyyaz Şerifoğlu, yıllar sonra Ajda Pekkan ile buluşup başrol oynadığı Camdaki Kız'ı izledi
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Camdaki Kız dizisinin başrol oyuncusu Feyyaz Şerifoğlu, bir süre beraber çalıştığı Ajda Pekkan ile buluştu. Pekkan'la Camdaki Kız dizisini izleyen Şerifoğlu, "Hayatımın en kıymetli gecesini yaşıyorum" diyerek Süper star ile bir pozunu paylaştı.

Uzun bir süre şarkıcılık yapan Feyyaz Şerifoğlu, Kırmızı Oda dizisine konuk oyuncu olduktan sonra Camdaki Kız'da başrolü oynamak için teklif aldı. Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan dizide rol alan yakışıklı oyuncu, yıllar önce birlikte çalıştığı Ajda Pekkan ile bir araya geldi.

"SENİNLE CAMDAKİ KIZ'I İZLEMEK PAHA BİÇİLEMEZ"

Camdaki Kız'ın son bölümünü Ajda Pekkan'la birlikte izleyen Feyyaz Şerifoğlu o anlarda çekilen fotoğrafı da Instagram'dan paylaştı. Şerifoğlu, Pekkan ile pozuna "Ve hayatımın en kıymetli gecesini yaşıyorum. Canım süper starım Ajda Pekkan ile beraber Camdaki Kız izlemek paha biçilemez. İyi ki varsınız" notunu ekledi.

Oyuncu Feyyaz Şerifoğlu, yıllar sonra Ajda Pekkan ile buluşup başrol oynadığı Camdaki Kız'ı izledi

Süper star Ajda Pekkan da Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaşımını kendi Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

Oyuncu Feyyaz Şerifoğlu, yıllar sonra Ajda Pekkan ile buluşup başrol oynadığı Camdaki Kız'ı izledi
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Oyuncu Feyyaz Şerifoğlu, yıllar sonra Ajda Pekkan ile buluşup başrol oynadığı Camdaki Kız'ı izledi - Haberler Magazin
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