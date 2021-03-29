Oyuncu Fazıl Ender Uzun son yolculuğuna uğurlandı
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Oyuncu Fazıl Ender Uzun son yolculuğuna uğurlandı

Hürriyet - Haberler | Magazin
Oyuncu Fazıl Ender Uzun son yolculuğuna uğurlandı

Hababam sınıfı serisinde de rol alan oyuncu Fazıl Ender Uzun'a geçen kemik tümörü teşhisi konuldu.

Hababam sınıfı serisinde de rol alan oyuncu Fazıl Ender Uzun'a geçen kemik tümörü teşhisi konuldu. 69 yaşındaki Fazıl Ender Uzun, dün hayatını kaybetti. Fazıl Ender Uzun, için Sefaköy Merkez Camii'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine Uzun'un ailesi ve sevenleri katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından helallik alındı. Fazıl Ender Uzun, Sefaköy Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: Hürriyet

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