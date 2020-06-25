Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Reynmen ile baş başa yakalandı
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Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Reynmen ile baş başa yakalandı

Meslektaşı Doğu Demirkol ile yollarını ayıran oyuncu Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya fenomeni Reynmen ile görüntülendi. Çiftin sürpriz yakınlaşması ise akıllara aşk iddialarını getirdi.

25.06.2020 14:08 | Son Güncelleme: 25.06.2020 14:25

Geçtiğimiz aylarda Doğu Demirkol ile aşk yaşayamaya başlayan Farah Zeynep Abdullah'ın mutluluğu kısa sürdü. Demirkol ile yollarını ayıran 30 yaşındaki güzel oyuncu, bu sefer de 24 yaşındaki sosyal medya fenomeni Reynmen ile yakınlaştı.

Aykırı'nın haberine göre: Bir parkta tenis oynarken çok eğlendikleri görülen ikilinin samimi anları dikkat çekti. İkilinin bu halleri ise yeni bir aşk mı doğuyor sorusunu akıllara getirdi.

ÜNLÜ İSİMLERLE AŞK YAŞAYIP AYRILDILAR

Farah Zeynep Abdullah, 2019 yılının son aylarında aşk yaşamaya başladığı Doğu Demirkol ile yaklaşık üç aylık bir ilişki sonrası ayrılmıştı. Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş ise Zalim İstanbul'un güzel oyuncusu Bahar Şahin ile aşk yaşamıştı.

İşte Reynmen ve Farah Zeynep Abdullah'ın keyifli halleri...

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Reynmen ile baş başa yakalandı
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Reynmen ile baş başa yakalandı
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