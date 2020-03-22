Oyuncu Erdal Cindoruk sanat yaşamında 40 yılı anlattı Açıklaması
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Kültür Sanat ›› Oyuncu Erdal Cindoruk sanat yaşamında 40 yılı anlattı Açıklaması - Haber
Osman Sınav, Kültür Sanat

Oyuncu Erdal Cindoruk sanat yaşamında 40 yılı anlattı Açıklaması

Adanalı ünlü oyuncu Erdal Cindoruk, kunduracılıktan sahnelere uzanan hayat hikayesiyle gençler için örnek oluyor.

22.03.2020 11:10 | Son Güncelleme: 22.03.2020 11:10
Oyuncu Erdal Cindoruk sanat yaşamında 40 yılı anlattı Açıklaması

Adanalı ünlü oyuncu Erdal Cindoruk, kunduracılıktan sahnelere uzanan hayat hikayesiyle gençler için örnek oluyor.

Ekranların aranan yüzlerinden 54 yaşındaki Erdal Cindoruk, kendi halinde bir kunduracıyken, arkadaşının tavsiyesiyle 1979'da tiyatro salonlarında yer göstericisi olarak boy göstermeye başladı. O günden sonra kariyerinde başarı merdivenlerini bir bir çıkarak zamanla adından söz ettiren Cindoruk, sektörde 40 yılı geride bırakmanın gururunu yaşıyor.

Aralarında "Kurtlar Vadisi", "Yuvadan Bir Kuş Uçtu", "Cennet Mahallesi", "Acı Hayat", "Sakarya Fırat", "Sen Anlat Karadeniz" ve "Güvercin" gibi projelerde verilen karakterleri büyük bir ustalıkla canlandıran iki çocuk babası Cindoruk, tiyatroyla başladığı, dizi ve sinemayla devam ettirdiği sanat hayatını yaşadığı Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evinde AA muhabirine anlattı.

SORU: "Erdal Cindoruk nasıl bir çocukluk geçirdi?"

Erdal Cindoruk: "Kendimi, 'Üretmeye, iyi şeyler yapmaya ve sıfırdan var etmeye çalışan adam' diye tanımlıyorum. Öyle sokakta top oynayan bir çocuk olmadım. Ağaçlara çıktık, erik, portakal topladık. Çocukluktan itibaren kendi başıma oyun oynamayı çok severdim. Halam Adana'da İncirlik Hava Üssü'nde çalışıyordu. Orada Amerikalıların oyuncak plastik askerlerinden getirirdi. Odaya kendimi kapatır, saatlerce senaryosunu yazar, oyunculuğunu oynardım. O plastik askerlerle inanılmaz şeyler yapardım. Daha 10 yaşlarındaydım."

"Yer göstericilik bile tiyatroda inanılmaz heyecan verirdi"

SORU: "Tiyatroyla yolunuz nasıl kesişti, bu süreci sizden dinleyebilir miyiz?"

Erdal Cindoruk: "Bir işi çok istiyorsanız, başarmanın tek yolu önünüze ne konulursa konulsun, bunu bir şekilde halletmeniz gerekiyor. Kunduracıda çalışırken, 14 yaşında şehir tiyatrosuna arkadaşımın tavsiyesiyle biletlerini alanlara yer gösterme işiyle tesadüfen girdim. Akşam olunca sanki sahneye çıkacakmış gibi heyecan yapardım. Yer göstericilik bile tiyatroda inanılmaz heyecan verirdi. Bir takım elbise bulduk, gömleğimizi giydik, bu işe başladık. Şehir tiyatrosunda kurslar açıldı, bunlara katıldım. Kurslara girdikten sonra dekor taşıdık, boyadık. Sahne hayatım Turgut Özakman'ın güzel bir oyunundaki 'Yorgancı Aziz' rolüyle başladı. Çok heyecanlanmıştım, ağzım kurumuştu. Sahneye adım atıp, 3-5 tane de replik söyledikten sonra artık kartal gibi uçarsınız, oldukça rahattır."

SORU: "Osman Sınav ile nasıl tanıştınız?"

Erdal Cindoruk: "Çok zor aşamalardan geçtim. Adana Seyhan Belediyesi Şehir Tiyatrosunu kurdum. Oranın sanat yönetmenliğini yaptım. O da bitikten sonra açıkçası Adana'da daha fazla ileri gidemiyorduk. Bizden sonra gelen arkadaşlara devredip biraz daha iyi şeyler yapmak istedim. Sinemaya yavaş yavaş göz koymuştum. İstanbul'a geldim, ilk başlarda bu işler biraz zordur. İlk dizi oyunculuğum TRT'de yayınlanan 'Yuvadan Bir Kuş Uçtu' ile başladı. Daha sonra Kurtlar Vadisi ile devam etti. Dizi daha yeni başlamıştı, perşembe akşamları sokakta adam kalmıyordu. İlk sahnemin olduğu gün Osman Sınav da o gün tesadüfen sete geldi. Bizim çekimler başladı, Mustafa Şevki Doğan çekiyordu, Osman usta da monitörden seyrediyordu. Çok enteresan derecede psikopat bir adamı oynuyordum. Bu rol Osman Sınav'ın dikkatini çekmiş. Benim için 'Bu arkadaş kim?' diye sormuş. Onlarda 'Yeni bir arkadaş' demişler. 'Eyvallah' demiş. Sonra yönetmen yardımcısı yanıma geldi kulağıma dedi ki 'Osman Sınav bu arkadaş kim diye sordu?' dedi. 'Öyle mi, bu iyi bir şey mi?' dedim. 'Tabii ki o sorduysa bildiği bir şey vardır' dedi. Hakikaten ondan sonra Osman Sınav benim çok sevgili dostum, arkadaşım oldu. Bizim 20 yıllık dostluğumuz var. Onun işlerinde daha çok oldum. Benim hakkımda, 'Osman Sınav'ın adamı, başka da kimsede oynamaz' gibi bir algı oluşmuştu. Şükür işsiz kalmadık. Hep başka kişilerle de memnuniyetle çalıştık ama böyle bir ön yargı oluşmuştu."

"Sevimli olduğumu söylerler"

SORU: "Kendinizi hangi rollerde daha rahat hissediyorsunuz?

Erdal Cindoruk: "Benim biraz kaşlar maşlar kalkıyor. Hani biraz sert bir imajım var galiba. Herkes bana 'Erol Taş' muamelesi yapıyor ama iyi adamımdır. Sevimli de olduğumu söylerler. Sonrasında çok komik roller de oynadım. Bana kötü adam rolü yazıyorlardı, onu kendi içinde komiğe çeviriyordum. Artık adaletli adam rolleri de yazıyorlar. Kendi kendimi yırttım diyebilirim. Yoksa yapımcı ve yönetmen arkadaşlara kalsa hazır lokmaya konuyorlar. Oysaki oyuncu her şeyi oynayabilir. Her role girebilmeli. Oyuncu vücudunu kullanan adamdır. O vücut her türlü duyguyu yaşayabilmeli. Ruhunuzu oynatmanız lazım."

SORU: "Yeni jenerasyonu nasıl buluyorsunuz?"

Erdal Cindoruk: "Özellikle gençleri çok beğeniyorum çünkü gençler çok araştırıyorlar. Hollywood'u izleyebiliyorlar, araştırabiliyorlar. Dolayısıyla da ne yapmaları gerektiğini çok iyi biliyorlar. Eski oyuncuları değiştirmek biraz zor oluyor. Onların birçoğu aynı kalıpta gidiyor. Dizilerde oynayanların yanında, İstanbul'da orada burada, ikinci üçüncü katlarda tiyatro yapan çok yetenekli çocuklar var. Türkiye'de hala isim olarak bilinmeyen çok yetenekli oyuncular var. Bu oyunculara şans verilmiyor. Çok konservatuvar açmak olmaz, az açıp iyi hocaların buluşması lazım. Henüz kendisini yetiştirmemiş insanların oyuncu yetiştirmesi kötü bir şey oluyor. Çok yetenekli oyuncular var ama yetenekli oyunculara sıra gelmiyor. Kıvanç Tatlıtuğ ile bir dizide oynamıştım. O daha yeni başlamıştı. Kıvanç sonra kendisini geliştirdi, gitti sinema okudu, oraya gitti, buraya gitti. Sonra baktım ki on numara oyuncu olmuş. Çok takdir ettiğim oyunculardan biridir."

Hayat vereceği rollere sıkı hazırlanıyor

SORU: "Başarıyla hayat verdiğiniz rollere nasıl hazırlanıyorsunuz?"

Erdal Cindoruk: "Bir rol geldiğinde yaklaşık bir ay önceden çalışmaya başlarım. Sadece ezber değil, o kimliği araştırıyor, o kalıba girmeye çalışıyorum. Pazara, çarşıya gidiyorum, araba kullanıyorum, her şeyi yapıyorum. En son 'Sen Anlar Karadeniz' dizisinde 'Fikret' karakterini oynadım. Karakter Rizeli, ben Adanalı. Ona ulaşana kadar çok çalışıyorum. Bazen evde kızıma da 'Ula uşağum niye öyle yapayisun' diyorum. Bu şekilde konuşuyorum ki o da bana cevap veriyor. Anca bu şekilde çalışıyorum. Benim bu rolü giymem için sürekli çalışmam gerekiyordu. O kadar güzel çıktı ki rol. Beni görenler 'Siz Rizelisiniz değil mi?' diyor. 'Hayır Adanalıyım' diyordum. İnanamadıkları da oluyor. Kulağım şivelere artık çok alıştı, hepsini iyi oynayabiliyorum. Melodiyi ve gırtlağı kullanmayı iyi bilirim. Her şivenin bir melodisi vardır."

SORU: "Erdal Cindoruk'un bundan sonraki hedefleri nelerdir?"

Erdal Cindoruk: "Eşim Duygu Cindoruk mimar ve yedi yıl önce bir iş dolayısıyla Bodrum'a gelmek durumunda kaldı. Ben de geldim ve buraya yerleştik. Mesleğimde 40. yılımı doldurdum. Bu tecrübelerimi paylaşmak için bir yer açtım. Gençlere bunları anlatmak istiyorum. Onlar beni iyi bir oyuncu olarak biliyorsa, bunları onlara anlatmam lazım. Öğrenmek isteyenlere öğretmek gibi bir borcum var. Tiyatro Akademisini açtık. Çokta güzel ilgi var. 70'e yakın öğrencim var. Onlara bir şeyler öğretmenin mutluluğunu yaşıyorum. Hoş bir yerimiz oldu. Burada kendimi huzurlu hissediyorum. Burada okul kafasıyla değil, daha doğal anlatmak istiyorum."

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Virüsü yenip evine dönen kadın, günler sonra gelen faturayla yıkıldı Haber
Virüsü yenip evine dönen kadın, günler sonra gelen faturayla yıkıldı
Bu işin şakası yok! Sokağa çıkan yaşlılara verilecek ceza belli oldu Haber
Bu işin şakası yok! Sokağa çıkan yaşlılara verilecek ceza belli oldu
Litresi 7 bin lira olmasına rağmen kapış kapış gidiyor! Üretici siparişlere yetişemiyor Haber
Litresi 7 bin lira olmasına rağmen kapış kapış gidiyor! Üretici siparişlere yetişemiyor
1300'den fazla insanın hayatını kaybettiği ülkenin başbakanı: Daha kötü günler bizi bekliyor Haber
1300'den fazla insanın hayatını kaybettiği ülkenin başbakanı: Daha kötü günler bizi bekliyor
Gece yarısı sessizce geldiler! Bir kentimiz daha karantina merkezi oldu Haber
Gece yarısı sessizce geldiler! Bir kentimiz daha karantina merkezi oldu
Herkes koronavirüse kilitlenmişken Avrupa ülkesinde korkutan deprem Haber
Herkes koronavirüse kilitlenmişken Avrupa ülkesinde korkutan deprem
Gıdalardan insanlara koronavirüs bulaşır mı? Bakanlık en çok merak edilen 15 soruyu yanıtladı
Gıdalardan insanlara koronavirüs bulaşır mı? Bakanlık en çok merak edilen 15 soruyu yanıtladı
Koronavirüs uyarıları asker uğurlama törenlerinde hiçe sayıldı
Koronavirüs uyarıları asker uğurlama törenlerinde hiçe sayıldı
Son dakika: Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları yarından itibaren elektronik ortamda yapılabilecek
Son dakika: Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları yarından itibaren elektronik ortamda yapılabilecek
Van'da son 2-3 yıldır büyük tahribatlara yol açan çekirge türleri ortaya çıktı
Van'da son 2-3 yıldır büyük tahribatlara yol açan çekirge türleri ortaya çıktı
Emekli Orgeneral Aytaç Yalman, toprağa böyle verildi
Emekli Orgeneral Aytaç Yalman, toprağa böyle verildi
İran'dan umutlandıran haber! Koronavirüsün ilacını 10 gün içinde piyasaya sürecekler
İran'dan umutlandıran haber! Koronavirüsün ilacını 10 gün içinde piyasaya sürecekler
Nottingham Forest, Mbaye Diagne'yi gözüne kestirdi
Nottingham Forest, Mbaye Diagne'yi gözüne kestirdi
Son dakika: Berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri geçici olarak durdurulacak
Son dakika: Berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri geçici olarak durdurulacak
Günlük burç yorumları 21 Mart 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 21 Mart 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşanan tüm gelişmeler
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşanan tüm gelişmeler
Koronavirüs salgınında hayatını kaydeden 9 vatandaşımızın ortak özelliği yaşlı olmaları
Koronavirüs salgınında hayatını kaydeden 9 vatandaşımızın ortak özelliği yaşlı olmaları
Eşinden yeni boşanan genç kadın, bedenindeki morluklarla evinin banyosunda ölü bulundu
Eşinden yeni boşanan genç kadın, bedenindeki morluklarla evinin banyosunda ölü bulundu
Ürdün'de koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağı başladı
Ürdün'de koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağı başladı
Türkücü Özkan Yıldırım, koronavirüs şarkısının kamu spotu olmasını istedi
Türkücü Özkan Yıldırım, koronavirüs şarkısının kamu spotu olmasını istedi
İngiltere, koronavirüs nedeniyle işe gidemeyenlerin maaşının %80'ini ödeyecek
İngiltere, koronavirüs nedeniyle işe gidemeyenlerin maaşının %80'ini ödeyecek
AB, koronavirüs nedeniyle bütçe kurallarını askıya alıyor
AB, koronavirüs nedeniyle bütçe kurallarını askıya alıyor
Muslera, Donk ve Selçuk, 1 maçlık primlerini tesis personeline verme kararı aldı
Muslera, Donk ve Selçuk, 1 maçlık primlerini tesis personeline verme kararı aldı
Son dakika: Dünyada yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 13 bini aştı
Son dakika: Dünyada yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 13 bini aştı
İBB Sözcüsü Murat Ongun, AK Partili Çekmeköy Belediye Başkanı'ndan özür diledi
İBB Sözcüsü Murat Ongun, AK Partili Çekmeköy Belediye Başkanı'ndan özür diledi
İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı karar sonrası Fatih Terim ve Şenol Güneş, evden çıkamayacak
İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı karar sonrası Fatih Terim ve Şenol Güneş, evden çıkamayacak
Fenerbahçe Beko'nun ligde son maçını yaptığı TOFAŞ'tan açıklama: Bütün önlemlerimizi aldık
Fenerbahçe Beko'nun ligde son maçını yaptığı TOFAŞ'tan açıklama: Bütün önlemlerimizi aldık
Çin'de üçüncü kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası tespit edilmedi
Çin'de üçüncü kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası tespit edilmedi
Güvenlik görevlisi, nefes alamayan kediyi kalp masajı yaparak hayat döndürdü
Güvenlik görevlisi, nefes alamayan kediyi kalp masajı yaparak hayat döndürdü
Son Dakika: Türkiye'de 15 dakikada sonuç veren koronavirüs testi uygulanmaya başladı
Son Dakika: Türkiye'de 15 dakikada sonuç veren koronavirüs testi uygulanmaya başladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Faik Öztrak Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Rita Wilson Muhterem Nur Fahrettin Koca Yılmaz Erdoğan
Spor Falcao Fatih Terim Sergen Yalçın Bülent Korkmaz Fernando Muslera
Daha Fazla İtalya Twitter Futbolcu Türk Lirası
Şu an buradasınız: Oyuncu Erdal Cindoruk sanat yaşamında 40 yılı anlattı Açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2020 11:36:25. #1.15#
title