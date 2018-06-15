Oyuncu Dilara Öztunç'un Köpeğini Bebek Arabasında Gezdirmesi Alay Konusu Oldu

Küçük Sırlar dizisiyle yıldızı parlayan Dilara Öztunç'un paylaşımı olay oldu. Uzun zamandır ekranlardan uzak olan Dilara Öztunç, dünya turuna çıktı. Yurtdışını karış karış gezen Öztunç'un son durağı İspanya'nın Barcelona şehri oldu.

"HERKES BEBEK GEZDİRİR DİLARA HANIM KÖPEK"

Gittiği yerleri sosyal medyadan paylaşan Öztunç'un son fotoğrafı olay oldu. Köpeği 'Gina'yı bebek arabasına bindirip gezdiren güzel oyuncu o anların fotoğrafını paylaştı. Kısa sürede büyük ilgi gören fotoğrafa 'herkes bebek gezdirir Dilara Hanım köpek' yorumu yapıldı.

DÜNYAYI GEZİYOR

Oyunculuk kariyerine ara veren oyuncu, Avrupa'dan Uzakdoğu'ya, Afrika'dan Türkiye'nin doğal ve tarihi yerlerini geziyor. Küçük Sırlar, Gün Akşam Oldu, Fatih Harbiye gibi yapımlarda rol alan Dilara Öztunç, son olarak 2015 yılında Bedel'de oynadı.