Oyuncu Devrim Saltoğlu ve Nazlı Saltoğlu evlendi
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Oyuncu Devrim Saltoğlu ve Nazlı Saltoğlu evlendi

Oyuncu Devrim Saltoğlu ve Nazlı Saltoğlu evlendi
Hürriyet - Haberler | Magazin

48 yaşındaki Devrim Saltoğlu, dün ikinci kez dünyaevine girdi.

48 yaşındaki Devrim Saltoğlu, dün ikinci kez dünyaevine girdi. Dün akşam gerçekleşen törene çok sayıda davetli katıldı. Davetliler arasında Saltoğlu'nun Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinden rol arkadaşları da vardı.

Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel çifti ile Ahmet Kural, Çağla Gizem Çelik çifti Devrim Saltoğlu'nu mutlu gününde yalnız bırakmadı.

Bir heyecanlı olan çift mutluk fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde Rauf Denktaş'a hayat veren oyuncu Devrim Saltoğlu, rolüne nasıl hazırlandığını anlatmıştı:

"Rauf Denktaş, hiç uzak olmadığım, çocukluğumdan beri ekranlarda rastladığımda kaçırmadığım bir kişiydi. Sağlam duruşu, çok net ve kendinden emin oluşu, ama her fırsatta gülümsemesi ve espri anlayışı beni daima etkilemiştir. Aslında yaşanan halk mücadelesinin çetinliği dışında bir de üç evladını zamansız kaybedişleri beni çok sarstı. Yakın zamanın, tarihi ve sevilen bir kişiliğini canlandırmak geçilmesi gereken bir sınav gibi duruyor. Umarım Rauf Denktaş'a yakışır bir iş sergileyebilirim. Çok yakın zamanda kaybettiğimiz Rauf Denktaş'ın Türkiye halkının da iyi tanıdığı bir kişilik oluşu, rolüme hazırlanırken çeşitli sınırlar getirse de onu birebir taklit edip canlandırmaktan çok, onu özünde hissetmeye çalışmak önceliğim."

Kaynak: Hürriyet

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