Oyuncu Deniz Çakır'ın bisikletini çalan hemşire hakkındaki dava düşürüldü
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Oyuncu Deniz Çakır'ın bisikletini çalan hemşire hakkındaki dava düşürüldü

Oyuncu Deniz Çakır'ın bisikletini çalan hemşire hakkındaki dava düşürüldü
Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar - Haberler | Güncel

Oyuncu Deniz Çakır'ın bisikletini çaldığı gerekçesiyle "nitelikli hırsızlık" suçundan yargılanan hemşire Uygar K. hakkındaki dava, Çakır'ın şikayetinden vazgeçmesi üzerine düşürüldü.

Oyuncu Deniz Çakır'ın bisikletini çaldığı gerekçesiyle "nitelikli hırsızlık" suçundan yargılanan hemşire Uygar K. hakkındaki dava, Çakır'ın şikayetinden vazgeçmesi üzerine düşürüldü.

İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuksuz sanık Uygar K. ve avukatı katıldı. Şikayetçi Deniz Çakır'ı ise avukatı temsil etti.

İddianamenin okunmasının ardından söz alan Çakır'ın avukatı Şaban Doğan, sanığın sağlık çalışanı olması, soruşturma aşamasındaki savunmasında, Kovid-19 hastalarına yardım etmek için aldığını söylediği bisikletin bedelini de SMA Tip 1 hastası Deniz Elmas'ın yardım hesabına yatırması nedeniyle şikayetten vazgeçtiklerini bildirdi.

Sanık Uygar K. savunmasında, üzerinde anahtarı olan bisikleti yol kenarında görüp aldığını belirterek, "Olayla ilgili nasıl savunma yapılır bilmiyorum. Bisikleti almamdaki amaç pandemi nedeniyle evinde yardıma ihtiyacı olan insanlara yardım etmekti. Bu amaçla bisikleti Sakarya'da 10 gün kadar kullandım. Olay nedeniyle daha sonra rahatsız oldum. Bisikleti geri getirdim ancak sahibini bulamadım. Emniyetten aranınca bisikletle giderek teslim ettim. Cerrahi ameliyat hemşiresiyim. Bisikleti almamın sebebi pandemi nedeniyle hasta olan insanlara yardım etmektir." ifadelerini kullandı.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, olayın "basit hırsızlık" olduğunu belirterek, şikayetten vazgeçildiği için sanık hakkındaki suç yönünden düşme kararı verilmesini istedi.

Mahkeme, sanık hakkında "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan dava açılsa da eylemin "basit hırsızlık" kapsamında kalmasını ve Çakır'ın şikayetçi olmamasını dikkate alarak, davanın düşürülmesine karar verdi.

Olayın geçmişi

Oyuncu Deniz Çakır, Beşiktaş'ta evinin girişine park ettiği 8 bin 350 lira değerindeki elektrikli bisikletin çalınması üzerine emniyete şikayette bulunmuştu.

Güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu kimliği tespit edilen ve hemşire olduğu belirlenen Uygar K.'nin ifadesi alınmıştı. Bisikleti emniyete teslim eden Uygar K., savcılığın talimatıyla serbest bırakılmıştı.

İddianamede, Uygar K.'nin "nitelikli hırsızlık" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar

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