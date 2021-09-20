Oyuncu Demet Özdemir, teknede mini elbiseli pozlarını paylaştı, ilk yorum sevgilisi Oğuzhan Koç'tan geldi - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Oyuncu Demet Özdemir, teknede mini elbiseli pozlarını paylaştı, ilk yorum sevgilisi Oğuzhan Koç'tan geldi

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin
Oyuncu Demet Özdemir, teknede mini elbiseli pozlarını paylaştı, ilk yorum sevgilisi Oğuzhan Koç'tan geldi

Sevgilisi Oğuzhan Koç ile yazın son günlerini Ege'de tatil yaparak geçiren oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya hesabından teknede çektirdiği mini elbiseli pozlarını paylaştı. Oyuncunun paylaşımı kısa sürede 800 binden fazla beğeni aldı. Oyuncunun pozlarına sessiz kalamayan Koç ise peş peşe kalp emojisi koydu.

Son olarak TV8'de yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde rol alan Demet Özdemir, uzun süredir birlikte olduğu şarkıcı Oğuzhan Koç ile tatile çıktı. Paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen güzel oyuncu, teknede çektirdiği fotoğraflarını da takipçilerinin beğenisine sundu.

TEKNE POZUNA BEĞENİ YAĞDI

Instagram'da 14 milyon takipçisi bulunan Demet Özdemir, önce siyah bikini üstüne giydiği renkli sweatshirtlü pozunu paylaştı. Oyuncunun paylaşımı 530 binden fazla beğeni aldı.

Oyuncu Demet Özdemir, teknede mini elbiseli pozlarını paylaştı, ilk yorum sevgilisi Oğuzhan Koç'tan geldi

SEVGİLİSİ MİNİ ELBİSELİ POZLARINA SESSİZ KALAMADI

Güzel oyuncu daha sonra da teknede siyah mini elbisesiyle poz verdi. Oyuncunun paylaşımı kısa sürede 848 binden fazla beğeni alırken sevgilisinden de yorum gecikmedi. Özdemir'in paylaşımına sessiz kalamayan Oğuzhan Koç, kalp ve kalpli gülen yüz emojisi koydu. Oyuncu Nur Fettahoğlu da Özdemir'in paylaşımına "Aşırısın" yazarak kalp emojisi ekledi.

Oyuncu Demet Özdemir, teknede mini elbiseli pozlarını paylaştı, ilk yorum sevgilisi Oğuzhan Koç'tan geldi

Oyuncu Demet Özdemir, teknede mini elbiseli pozlarını paylaştı, ilk yorum sevgilisi Oğuzhan Koç'tan geldi

Oyuncu Demet Özdemir, teknede mini elbiseli pozlarını paylaştı, ilk yorum sevgilisi Oğuzhan Koç'tan geldi

Haberler.com - Magazin Haberleri
Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin Haberleri
Sunucu Ezgi Sertel, 'İçim çok acıyor' diyerek yoğun bakımda yatan babası için dua istedi

Sunucu Ezgi Sertel, "İçim çok acıyor" diyerek yoğun bakımda yatan babası için dua istedi

 46'lık Ebru'dan makyajsız paylaşım! Takipçileri doğal haline bayıldı

46'lık Ebru'dan makyajsız paylaşım! Takipçileri doğal haline bayıldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Mansur Yavaş Hasan Polatkan Ahmet Davutoğlu
Magazin Kenan İmirzalıoğlu Acun Ilıcalı
Spor Stefan Kuntz Abdullah Avcı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Rüya Tabirleri Murat Kurum Mustafa Demir Adnan Menderes
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Oyuncu Demet Özdemir, teknede mini elbiseli pozlarını paylaştı, ilk yorum sevgilisi Oğuzhan Koç'tan geldi - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 12:38:07. #1.11#