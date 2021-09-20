Oyuncu Demet Özdemir, teknede mini elbiseli pozlarını paylaştı, ilk yorum sevgilisi Oğuzhan Koç'tan geldi

Son olarak TV8'de yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde rol alan Demet Özdemir, uzun süredir birlikte olduğu şarkıcı Oğuzhan Koç ile tatile çıktı. Paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen güzel oyuncu, teknede çektirdiği fotoğraflarını da takipçilerinin beğenisine sundu.

TEKNE POZUNA BEĞENİ YAĞDI

Instagram'da 14 milyon takipçisi bulunan Demet Özdemir, önce siyah bikini üstüne giydiği renkli sweatshirtlü pozunu paylaştı. Oyuncunun paylaşımı 530 binden fazla beğeni aldı.

SEVGİLİSİ MİNİ ELBİSELİ POZLARINA SESSİZ KALAMADI

Güzel oyuncu daha sonra da teknede siyah mini elbisesiyle poz verdi. Oyuncunun paylaşımı kısa sürede 848 binden fazla beğeni alırken sevgilisinden de yorum gecikmedi. Özdemir'in paylaşımına sessiz kalamayan Oğuzhan Koç, kalp ve kalpli gülen yüz emojisi koydu. Oyuncu Nur Fettahoğlu da Özdemir'in paylaşımına "Aşırısın" yazarak kalp emojisi ekledi.

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