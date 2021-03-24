Oyuncu Ceyda Düvenci, belindeki dövmeyi göstermek için amuda kalkıp poz verdi

İki çocuk annesi Ceyda Düvenci, amuda kalkıp sırtındaki dövmeyi göstererek Şems-i Tebrizi'nin sözünü paylaştı. Oyuncunun paylaşımını yoruma kapalı yapması da dikkatlerden kaçmadı.

Uzun süredir ekranlarda olmayan ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Ceyda Düvenci, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.

BELİNDEKİ DÖVMEYİ GÖSTERDİ

Instagram hesabında 2 milyondan fazla takipçisi bulunan 43 yaşındaki oyuncu, amuda kalkarak poz verdi. Hesabından pek bu tarz pozlara yer vermeyen oyuncu belindeki dövmeyi göstererek Şems-i Tebrizi'nin "Nereden biliyorsun, hayatın altının üstünden daha iyi olmayacağını" sözünü paylaştı.

Oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken yorumlara kapalı olması dikkat çekti.