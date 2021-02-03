Oyuncu Çetin Sarıkartal, Çukur'dan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine transfer oldu
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Oyuncu Çetin Sarıkartal, Çukur'dan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine transfer oldu

03.02.2021 07:53 | Son Güncelleme: 03.02.2021 07:56
Oyuncu Çetin Sarıkartal, Çukur'dan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine transfer oldu

Çukur dizisinde Paşa karakterini oynayan Çetin Sarıkartal, ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a transfer oldu. Sarıkartal, dün akşam yeni dizisiyle ekrana geldi.

Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Ali Sürmeli, Turgut Tunçalp, Emir Benderlioğlu ve Pelin Akil'in başrollerini paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, dün akşam 181. yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

ÇUKUR'DA EDHO'A TRANSFER

Çukur dizisinde canlandırdığı Paşa karakteriyle hafızalara kazınan Çetin Sarıkartal, İdris'in kardeşi Demir rolüyle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosuna katıldı.

Oyuncu Çetin Sarıkartal, Çukur'dan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine transfer oldu

ÇETİN SARIKARTAL KİMDİR?

Çetin Sarıkartal, 1959 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Tam olarak adı Çetin Kemal Sarıkartal'dır. Ankara Üniversitesi DTCF İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi alanında yüksek lisans yaptı. Çetin Sarıkartal, Bilkent Üniversitesi'nde Sanat Kuramı alanında tezi ile doktorasını tamamladı. Daha sonra Bilkent Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak görev yaptı ve ardından Bahçeşehir Üniversitesi'nde öğretim üyeliğinin yanı sıra yine aynı üniversitenin Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarım Bölümü Başkanlığı'nı yaptı.

Profesör Doktor ünvanlı Çetin Sarıkartal, Kadir Has Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Tiyatro Bölümü'nde Bölüm Başkanı olarak görev yapıyor. Çetin Sarıkartal, kameralar karşısına ilk kez 2009 yılında yayınlanan ve aynı zamanda da oyuncu koçluğunu yaptığı 7 Kocalı Hürmüz adlı sinema filminde canlandırdığı Günther Paşa karakteri ile çıktı.

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