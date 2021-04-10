Oyuncu Ceren Hindistan, takipçisinin mesajını ifşa ederek dalga geçti

Her anını Instagram hesabından paylaşan oyuncu Ceren Hindistan, kıyafetinden dolayı kendisini eleştiren takipçisinin mesajını ifşa etti. Spor yaptığı kıyafetle dışarı çıkan Hindistan, "Sütyenle dışarı fırlamışsın" diyen takipçisini "Edepsiz namussuz Cero" diyerek tiye aldı.

Geçtiğimiz günlerde kızının babası Ümit Aslan ile yaşadığı sorunları anlatarak adından söz ettiren Ceren Hindistan, bu sefer de kıyafet tercihiyle adından söz ettirdi. Spor yaptığı kıyafetle arkadaşıyla buluşan Hindistan, takipçilerinin eleştirilerinden kurtulamadı.

"EDEPSİZ, NAMUSSUZ CERO"

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve her anı paylaşan Hindistan, arkadaşıyla bir mekanda otururken çektiği videoyu "Gezme olunca üstümdekilerle fırlarım" notuyla yayınladı. Oyuncu, paylaşımın ardından bir takipçisinin "Sütyenle fırlamışsın dışarı keşke giyinseydin" mesajını ifşa etti. 32 yaşındaki Hindistan, kendisini eleştiren takipçisini "Edepsiz namussuz Cero tüü... Sütyenle fırlamış bak bak" diyerek tiye aldı.