Oyuncu Cem Uçan, Çanakkale'de savaşan Boşnakları konu alan film çekmeye hazırlanıyor - Haberler
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Oyuncu Cem Uçan, Çanakkale'de savaşan Boşnakları konu alan film çekmeye hazırlanıyor

AA / Medin Haliloviç - Haberler | Güncel
Oyuncu Cem Uçan, Çanakkale'de savaşan Boşnakları konu alan film çekmeye hazırlanıyor

NOVI "Diriliş Ertuğrul" ve "Payitaht Abdülhamid" dizilerinde rol olan Cem Uçan, Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesindeki Novi Pazar Çocuk ve Gençlik Film Festivali'nin açılışına katıldı.

ÇANAKKALE (AA) - NOVI "Diriliş Ertuğrul" ve "Payitaht Abdülhamid" dizilerinde rol olan Cem Uçan, Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesindeki Novi Pazar Çocuk ve Gençlik Film Festivali'nin açılışına katıldı.

Uçan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çanakkale Savaşı'na Balkanlar ve Sancak'tan giden Boşnakları konu alan bir film çekme hazırlığında olduğunu, çekimlere gelecek yıl Novi Pazar'da başlamayı planladıklarını söyledi.

Sancak'tan çok sayıda Boşnak'ın Çanakkale'ye gittiğini anımsatan Uçan, buradaki tarihi belgeleri de araştıracaklarını belirtti.

Uçan, ailesinin Sancaklı olduğunu ifade ederek, filmin "Novi Pazar 1915" ismiyle çekileceğini sözlerine ekledi.

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AA / Medin Haliloviç - Son Dakika Haberleri

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