Oyuncu Can Şuoruç, hayranlarına müjdeli haberi verdi: Yeni sezonda ekranda olacağım

Yer aldığı projeler ile adından sıkça söz ettiren Can Şuoruç, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Yakın arkadaşı ile alışveriş yapan Şuoruç, hakkında merak edilenleri cevapladı.

"İZLEYİCİYLE BULUŞMAK BENİ ÇOK HEYECANLANDIRIYOR"

Gişe rekortmeni Cumali Ceber'in yeni serisi "Cumali Ceber 666"da iddialı bir karakter ile sevenleriyle buluşmaya hazırlanan Can Şuoruç, "Böylesine köklü, izleyicisi kuvvetli bir film ile Aralık ayında izleyiciyle yeniden buluşmak bizleri çok heyecanlandırıyor" dedi.

"İÇİMİZE ÇOK SİNEN BİR FİLM OLDU"

Daha önceki serileri ile milyonlarca izleyiciye ulaşan Cumali Ceber'in yeni filminin kamera arkasında çok eğlenceli vakit geçirdiklerini belirten Şuoruç, sözlerine şöyle devam etti: "Çok içimize sinen bir film oldu. Çekerken çok güldük. Başta Halil Söyletmez olmak üzere tüm ekip çok eğlendik. Filmden sonra kısmetse yakında bir dizi projesi ile ekranlarda olacağız. Henüz detayları tam belli değil." Açıklamasında bulundu.

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