Yüzüstü Düşerek Yaralanan Oyuncu Burçin Orhon: Kim Nazar Ediyorsa Çeksin Gözlerini
Eski oyuncu ve balerin Burçin Orhon, baygınlık geçirirken yüzüstü düştü. Alnında ve burnunda ciddi yaralar oluşan Orhon, yüzünün son halini Instagram hesabından paylaşarak kendisine nazar değdiğini söyledi.
Başarılı televizyoncu Süheyl Uygur'un eşi Burçin Orhon, önceki gün talihsiz bir kaza yaşadı. Baygınlık geçirince yüzüstü düşen Burçin Orhon'un baş ve burun bölgesinde şişme meydana geldi. Orhon, başına gelen kazayı da sosyal medya hesabı Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.
"KİM NAZAR EDİYORSA ÇEKSİN GÖZLERİNİ"
Orhon, yüzünün bandajlı ve mor halinin fotoğraflarını şu notla paylaştı: "Böyle çirkin şeyleri paylaşmayı sevmem. Ama hep güzellikleri paylaşınca bal börek bir hayatım var sanıyor bazılarınız. Ne zaman güzel bir şey paylaşsam ardından başıma bir olay geliyor. Ya kaza ya hastalık. Bari kötü olayları da paylaşmayınca kim nazar ediyorsa çeksin gözlerini üzerimden. Bu arada kontrollerin yapıldı. Tomografi temiz. 24 saat dinlenme ve kontrol. Yani ağrı dışında turp gibiyim."
KİLOLARINDAN KURTULMAK İÇİN AMELİYAT OLMUŞTU
Danslarıyla bir döneme damga vuran "Bambi" lakaplı Burçin Orhon, fazla kilolarından kurtulmak için 2017 senesinde bıçak altına yatmıştı. Burçin Orhon, ameliyatı kararını ayakkabı bağlarken kör olacak gibi hissetmeye başlayınca aldığını söylemişti.
-
Herseyide nazara bağlamamak lazimCevap Yaz Yayından Kaldır
-
bambi burçin çok güzelsin..tü tü tü kem gözlerden uzak ol..Cevap Yaz 14 Yayından Kaldır
-
Demiyor ki ne günah işlediysem allah bela sarıyor başıma nazara bağlıyor kim senin neyine nazar deydirsin ulanCevap Yaz 3 4 Yayından Kaldır
-
senin nazarlık bi yanın mı varMIŞ :))Cevap Yaz 10 1 Yayından Kaldır
-
orta da nazarlık bi durum göremedim anam babam . . .Cevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır