Oyuncu Burak Deniz, sevgilisi Didem Soydan'la sarmaş dolaş pozunu paylaştı

Bir süredir model Didem Soydan aşk yaşayan yakışıklı oyuncu Burak Deniz, sosyal medya hesabından sevgilisiyle ilk fotoğrafını paylaştı.

Bir süredir aşk yaşadıkları iddia edilen Didem Soydan ve Burak Deniz, geçtiğimiz günlerde görüntülenince aşkları belgelenmiş oldu. Soydan'ın aşkını ilan etmesinin ardından Deniz de paylaştığı fotoğrafla ilişkisini ilan etti.

"ENFES BİR GECEDEN SICACIK BİR KARE"

Sosyal medya hesabından Soydan'a sarıldığı bir pozu paylaşan Burak Deniz, "Enfes bir geceden sıcacık bir an bu kare" notuyla takipçileriyle paylaştı. Yakışıklı oyuncunun pozuna kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Didem Soydan, "Burak ile birlikteyiz, mutluyuz" deyip aşkını ilan etmişti.