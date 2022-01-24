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Oyuncu Bülent Şakrak, annesini gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Oyuncu Bülent Şakrak'ın bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden annesi Meral Şakrak son yolculuğuna uğurlandı. Anne acısıyla yıkılan Bülent Şakrak, taziyeleri kabul ederken gözyaşlarına boğuldu.

Sinema ve tiyatro oyuncusu Bülent Şakrak'ın Alzheimer hastası annesi Meral Şakrak tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Meral Şakrak için Üsküdar Marmara Üniversitesi İlahiyat Üniversitesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Törene Bülent Şakrak, eşi Ceyda Düvenci, Cem Yılmaz, Erkan Kolçak eşi Cansu Tosun, Hazal Kaya eşi Ali Atay'ın yanı sıra sinema ve tiyatro camiasından çok sayıda kişi katıldı. Cenaze sonrası Bülent Şakrak taziyeleri kabul ederken eşi Ceyda Düvenci yanından ayrılmadı. Zor anlar yaşayan Şakrak, arkadaşlarına sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Meral Şakrak'ın cenazesi kılınan namazın ardından Hekimbaşı Mezarlığı'na defnedildi.

Oyuncu Bülent Şakrak'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı

"KARLAR ALTINDA BEMBEYAZ YOLCULUĞUNA GİTTİ"

Cenazede konuşan Erkan Kolçak, "Annemizi, halamızı aynı zamanda Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin de annesi birçok kişinin annesi, karlar altında bembeyaz yolculuğuna gitti" dedi.

Oyuncu Bülent Şakrak'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı

Oyuncu Bülent Şakrak'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı

Oyuncu Bülent Şakrak'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı

Demirören Haber Ajansı - Magazin Haberleri

Bülent Şakrak, Tiyatro, Cenaze, Sinema, Magazin, Güncel, Haber

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