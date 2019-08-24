Oyuncu Bülent Emrah Parlak'ın "Emine Bulut'un ölümünde dincilik ve sağcılık suçlu" demesi tepki çekti

24.08.2019 16:08

Oyuncu Bülent Emrah Parlak, kocası tarafından çocuğunun gözü önünde boğazından bıçaklanan Emine Bulut hakkında paylaşım yapan Abdurrahman Dilipak'ın "Hepimiz suçluyuz" paylaşımına verdiği cevapla dikkat çekti.

"HEPİMİZ SUÇLUYUZ, BU CİNAYET BİREYSEL DEĞİL"

Köşe yazarı Abdurrahman Dilipak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Son Kadın cinayetini gözümüze çok yaklaştırırsak arkasındaki ormanı göremeyiz. Hepimiz suçluyuz. Bu cinayet bireysel değil. Mevcut aile okul toplum hep birlikte sorumluyuz. Tek başına eski kocayı suçlamak gerçeğin bütününü görmemize engel. Din ahlak akıl gelenek aile terbiyesi hepsi" dedi.

"DİNCİLİK VE SAĞCILIK SUÇLU"

Dilipak'a cevap veren oyuncu Bülent Emrah Parlak ise tepki çeken şu sözleri söyledi: "Hayır efendim hepimiz suçlu değiliz,yıllardır insanımızı bilimsel eğitimden,sanattan uzak tutmak için elinden geleni yapan,toplumu gerici,çağ dışı yönelimlere mahkum eden, cahilleştirip emperyalizme köle yapmaya çalışan hepinizin desteklediği dincilik ve sağcılık suçlu!"

EMİNE BULUT'A NE OLDU?

Emine Bulut, 10 yaşındaki kızıyla eski eşi Fedai Baran ile buluştuktan kısa süre sonra tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Fedai Baran, yanındaki bıçakla eski eşini, kızının gözü önünde vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Emine Bulut, kızının karşısında kanlar içinde kalarak "Ölmek istemiyorum" diye bağırırken Fedai Baran ise taksiye binerek kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Emine Bulut ile olayın etkisiyle şoka giren kızı F.B.B.'yi ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Bulut, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.