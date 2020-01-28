Oyuncu Bülent Çetinaslan, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosuna dahil oldu
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Oyuncu Bülent Çetinaslan, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosuna dahil oldu

Yıllar önce yayınlanan Arka Sıradakiler dizisinin Oktay'ı Bülent Çetinaslan, ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna dahil oldu.

28.01.2020 08:25 | Son Güncelleme: 28.01.2020 08:27
Oyuncu Bülent Çetinaslan, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosuna dahil oldu

Onur Tan'ın yönetmenliğini üstlendiği, Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Mustafa Üstündağ, Hüseyin Avni Danyal, 'in başrol oynadğı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a Sanem Çelik ve Olcay Yusufoğlu'nun ardından yeni bir oyuncu daha katıldı.

MÜJDEYİ MENAJERİ DUYURDU

Yıllar önce yayınlandığı dönemde büyük ses getiren dizisinde canlandırdığı Oktay karakteriyle adını duyuran , Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna dahil oldu. Müjdeli haberi duyuran oyuncunun menajeri "Değerli oyuncu Bülent Çetinaslan, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna. Hayırlı olması temennisiyle" dedi.

BÜLENT ÇETİNASLAN KİMDİR?

Türk tiyatro ve dizi oyuncusu Bülent Çetinaslan, 25 Mayıs 1974'te Ankara'da doğdu. İlköğretim ve lise öğrenimini Ankara'da tamamlayan Bülent Çetinaslan, 12 yıl boyunca çeşitli takımlarda profesyonel voleybol oynadı. Çetinaslan, oyunculuk eğitimine Ayla Algan ile başladı.

Daha sonra Kenter Tiyatrosu'nda eğitimine devam eden oyuncu; 21 yaşındayken Çiçek Taksi dizisinde rol aldı. Ardından Melekler Adası ve Acı Hayat dizilerinde de rol almıştır. Arka Sıradakiler dizisinde "Oktay" karakteriyle tanınmıştır. 2007-2012 yılları arasında Arka Sıradakiler adlı dizide Oktay karakterini canlandırdı.

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