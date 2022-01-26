Oyuncu Bora Akkaş, Üç Kuruş dizisinin kadrosuna dahil oluyor

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse ve Civan Canova'nın yer aldığı Ay Yapım imzalı Üç Kuruş, oyuncu kadrosunu büyütmeye devam ediyor. Uzun yıllardır televizyon ekranlarında bambaşka karakterleri canlandıran oyuncu Bora Akkaş dizinin ekibine dahil oldu.

FARKLI BİR ROLLE İZLEYİCİ KARŞISINA ÇIKACAK

Seyirci, Akkaş'ı daha önce görmeye alışık olmadığı bir rolle izlemeye hazırlanırken Bora Akkaş'ın hayat vereceği karakter, hikayedeki birçok ismin hayatında kritik bir role sahip olacak.

BORA AKKAŞ KİMDİR?

12 Ekim 1990 tarihinde İstanbul'da doğan Bora Akkaş, özel liseden mezun oldu ve İstanbul şehir tiyatrolarında eğitim aldı. 2009 yılında Geniş Ailem dizisinde canlandırdığı Zekai karakteriyle tanınan Bora Akkaş, Gönlümdeki Köşk Olmasa adlı sinema filmi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadı.

Bora Akkaş; Çifte Saadet, Annemin Yarası, Bebek İşi, Annem Uyurken, Unutma Beni, Ruhumun Aynası, Dayan Yüreğim, Geniş Aile Yapıştır, Öğrenci İşleri, Kocan Kadar Konuş, Taş Mektep, Çalgı Çengi, Hürkuş: Göklerdeki Kahraman gibi pek çok yapımda rol aldı.

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