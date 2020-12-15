Oyuncu Birkan Sokullu'nun 15 yıl önce Tuğba Ekinci'nin klibinde oynadığı ortaya çıktı

Masumlar Apartmanı dizisinin başrol oyuncusu Birkan Sokullu'nun 15 yıl önce Tuğba Ekinci'nin Kutu Kutu klibinde rol aldığı ortaya çıktı. Sokullu ve Ekinci'nin yataktaki halleri ise dikkat çekti.

TRT1 ekranlarında yayınlanan ve başrollerini Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'la paylaşan Birkan Sokullu, özel hayatı ve daha önce yer aldığı çeşitli projelerle adından söz ettirmeye devam ediyor.

15 YIL ÖNCE KLİPTE OYNAMIŞ

2016 yılında yayınlanan Hayat Şarkısı dizisinde Burcu Biricik ile başrol oynayan ve orada yıldızı parlayan Sokullu, oyunculuk kariyerinden önce klipte de rol aldı.

Yakışıklı oyuncu, 2005 yılında Tuğba Ekinci'nin popüler olan O Şimdi Asker albümünde yer alan Kutu Kutu şarkısının klibinde rol aldı. Oyuncunun klipte Ekinci ile samimi sahnelerinin olması da gözlerden kaçmadı.

BİRKAN SOKULLU KİMDİR?

Birkan Sokullu, 6 Ekim 1985 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Maltepe Üniversitesi'nde Radyo, Televizyon ve Sinema eğitimi aldı. Üniversitede okuduğu yıllarda aynı zamanda mankenlik yaptı. 2003'te katıldığı Best Model of Turkey yarışmasında üçüncü oldu. 2008'de Melekler Korusun isimli dizide canlandırdığı Levent karakteri ile kamera karşısına geçti.

Sokullu, 'Hayat Şarkısı', 'Küçük Kadınlar', 'Melekler Korusun', 'Küçük Sırlar', 'Uçurum', 'Fatih', 'Kurt Seyit ve Şura' ile "Bir Aile Hikayesi' dizilerinde rol aldı. 13 Temmuz 2012 yılında kendisi gibi oyuncu olan Aslı Enver ile evlenen Sokullu, 26 Ağustos 2015 yılında boşandı. Başarılı oyuncu şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde Han karakterini canlandırıyor.