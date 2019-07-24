Oyuncu Belçim Bilgin imaj değiştirerek sarışın oldu

6 yıl sonra ekranlara yeniden dönmeye hazırlanan Behzat Ç.'nin kadrosunda yer alan güzel oyuncu Belçim Bilgin yeni imajıyla çok konuşuldu.

YAPIM ŞİRKETİ KURDU

Kariyerinde bir ilki gerçekleştirerek Big Bloom Şirketi ile yapımcılık şirketini kuran Belçim Bilgin, yeni mesleği ile eski eşi Yılmaz Erdoğan'a rakip olmuştu.

SARIŞIN HALİYLE OBJEKTİF KARŞISINA GEÇTİ

Tüm bu gelişmelerin ardından 'Studio 11' dergisi için objektif karşısına geçen Bilgin, sarı saçlarıyla görenleri şaşırttı.

PERUKMUŞ

'The Hardest Things' filmi ve 'Behzat Ç' dizisi için esmer olması gereken oyuncunun saçlarının rengini değiştirmediği peruk takdırdığı öğrenildi.

SILA'YA BENZETİLDİ

Ünlü oyuncu bu haliyle sosyal medya takipçileri tarafından Sıla'ya benzetildi.