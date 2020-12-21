Oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

21.12.2020 13:23 | Son Güncelleme: 21.12.2020 13:27
Oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu, AA'nın

Payitaht Abdülhamid dizisinde rol alan başarılı oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Payitaht Abdülhamid dizisinde rol alan başarılı oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Aynı zamanda yazar da olan Yenişehirlioğlu, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, "haber", "spor" ve "yaşam" kategorilerinde oy kullandı.

Sanatçı, haber kategorisinde, Mustafa Çavuş'un, Samsun'da bir tır dorsesinde yakalanan düzensiz göçmenleri yansıtan, "Tır dorsesinde yolculuk" başlıklı fotoğrafına oy verdi. Yenişehirlioğlu fotoğrafa ilişkin, "Merhametsizlik bütün sınırları ve insanlığın ar perdesini yırtıyordu." değerlendirmesini yaptı.

Spor kategorisindeki tercihini Fecri Barlık'ın Siirt'te çektiği "Lastiklerden voleybol sahası" adlı fotoğraftan yana kullanan Yenişehirlioğlu, "Yokluğu var ediyordu çocuk gönüllerinde heyecanla." ifadelerini kullandı.

Bahadır Yenişehirlioğlu, yaşam kategorisinde ise Mustafa Çiftçi'ye ait "kısıtlamalar sonrası ilk Cuma" başlıklı karesini seçerken, "Sıklaşan saflar insanoğlunun yalnızlığına işaret olarak kimi zaman giderek ayrışıyordu." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilal Uştuk

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İsmail Demir Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Hadise Şevket Çoruh Serdar Ortaç Merve Dizdar
Spor Samet Aybaba Ali Şansalan Malcolm Thomas Josef De Souza Mauricio Lemos
Tüm Haberler Silah Londra İngiltere Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 13:33:45. #1.15#
title