Oyuncu Ayşegül Çınar serbest bırakıldı, sevgilisi tutuklandı: Polislere gerçekten çok kırıldım

Beyoğlu'nda bir otelin restoranında çıkan kavganın ardından gözaltına alınan oyuncu Ayşegül Çınar serbest bırakılırken, sevgilisi Furkan Çalıkoğlu, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Serbest bırakılmasının ardından açıklama yapan Çınar, "Mekancıların yaptığı bir kumpas olduğunu adım gibi eminim. Polislere gerçekten çok kırıldım. Çünkü biz çok saygılı davrandık" dedi.

Gece saatlerinde Beyoğlu Karaköy'de meydana gelen olayda, bir otelin restoranında oturan Ayşegül Çınar ve eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu ile restoran çalışanları arasında kavga çıkmış, 7'si polis 12 kişi yaralanmıştı. Olay yerine gelen Özel Harekat polisleri tarafından gözaltına alınan Çalıkoğlu ve Ayşegül Çınar, Karaköy Polis Merkezi'ne götürülmüştü. Emniyette ifadeleri alınan oyuncu Ayşegül Çınar ve eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Savcılığa çıkarılan Çınar serbest bırakılırken, erkek arkadaşı Furkan Çalıkoğlu, 'kamu güvenliğini tehlikeye sokma' ve 'görevli memura direnme' suçlarından tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli Çalıkoğlu, 'kamu güvenliğini tehlikeye sokma', 'hakaret' ve 'görevli memura direnme' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"BİR ANDA ŞİŞEYİ ALDI, KAFASINDA PARÇALADI"

Olaya ilişkin adliye önünde açıklama yapan Çınar, "Galiba bizim daha önce çıkan haberlerimizden diye düşünüyorum ya da ben Furkan'a bir ara kızmıştım ondan da olabilir. Mekanın işletmecisi geldi ve biz dedi, sizin burada sürekli sorun çıkardığımız için olmamamızı istediğini söyledi. Biz de buna istinaden ne alaka diye Furkan bir sözlü münakaşaya girdi. Daha sonra özür dilediler işte kendisinden. Kusura bakmayın dediler. Masamızı değiştirdiler. Sürekli mekanın işletmecisi masamıza geliyor, 'İyi misiniz, nasılsınız, her şey yolunda mı?' Daha sonra çıkmaya yakın hesabı istedik, aracımız için vale istedik, alkollü olduğumuz için. 'Biraz daha durun, biraz daha kalın. Sizi biraz daha misafir edelim' gibisinden konuştular. Biz 10 dakika daha durduk. İşletmeci, yanında birisi daha var kim olduğunu bilmiyorum. Çaprazda da güvenlik görevlisi var. Geldi adam Furkan'a 'merhaba' dedi, Furkan da 'merhaba' dedi. Bir anda şişeyi aldı, Furkan'ın kafasında bir anda parçaladı" ifadelerini kullandı.

"SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ"

Neye uğradıklarını şaşırdıklarını söyleyen Çınar, "Sonra ayağa kalktı haliyle kendini savunmak zorunda. O esnada mekandaki bütün çalışanlar, güvenlik görevlileri, 10-13 kişi olması lazım, hepsi Furkan'ın üzerine bir anda saldırdılar. Furkan da kendini korumaya çalıştı haliyle. Ben ayırmaya çalıştım, araya ben girdim. O esnada aşağı kata kadar gitti bu yani sürüklediler birbirlerini. Ne silah oldu, ne bıçak oldu, her hangi bir şey olmadı kamera görüntüleri var. Nefsi müdafaa aslında bizim yaptığımız şey. Daha sonra polisler geldi. O esnada Furkan, sinir krizi geçiriyordu ister istemez, yanında kız arkadaşı var, mekanda böyle bir sıkıntı çıktı. Bir olay oluşturuluyor, o kadar kişi saldırıyor. Sonra polisler ayırmaya çalıştı, ne mekancılar ayrıldı ne Furkan" ifadelerini kullandı.

"FURKAN DA SİLAHI ALDI BİR YERE ATTI"

Furkan Çalıkoğlu'nun sinirlendiğini söyleyen Çınar, "Polisler Furkan'a biraz şiddet gösterdiler. Furkan'ın üzerine çok gittiler. Furkan şu anda çok kötü bir halde. Bütün herkes saldırıyor. Şaka gibi. Polisler ayıramadılar, bir tane polis silahını çıkardı. Mekanda çalışan birisi de silaha uzandı. Baktılar Furkan'a sıkacaklar. Furkan da silahı aldı bir yere attı. O esnada silah patlamış galiba. Biraz uzaktaydım. Diğer kaçan kişiyi göndermemeye çalışıyorum ki polisler yakalasın, tutuklasın diye. Daha sonra polis gözaltına aldı bizi. Yapan şahıs kaçtı" dedi.

"HER ŞEY GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ DEĞİL"

Polislerin sağlıklı olduğunu iddia eden Çınar, "Eğer bıçaklandılarsa bunu lütfen sunsunlar. Darp raporları varsa sunsunlar. Hiç kimseye bir şey olmadı sadece ayırmaya çalışırken benim de vücudumda kesikler var. Ayırmaya çalışırken aradaki cam kırıkları hepimizin eline koluna değdi. Bu sadece. Şu an serbest bırakıldım, Furkan'ın mahkemesi devam ediyor, onu bekliyorum. Umarım güzel bir sonuç alırız. Ben devlete güveniyorum. İnanların da biraz daha anlayışla karşılamasını bekliyorum. Çünkü biliyorum son zamanlarda çok fazla mahkeme, mahkeme, Furkan'la fazla haberimiz çıktı ama her şey göründüğü gibi değil. Sadece bu aralar çok fazla şey üst üste geliyor. Umarım her şey yoluna girer" ifadelerini kullandı.

"AKIL ALIR GİBİ DEĞİL"

Sözlerinin devamında Çınar, "O süreç daha tam atlatılmadı. Biz zaten bunları konuşmak için yeni yeni konuşmaya başladık. Aramızda halletmeye çalışıyoruz. Başka bir isim daha geçiyor bu konuda. İnşallah o ortaya çıkar, biz kendi aramızda halledelim diye düşünüyorum. Dünkü olayda bizzat geldiler, adamlar sıkıntı çıkardılar. Furkan, tatlı bir dille konuştu, konuşup halletti. Onlarda halletmiş gibi yaptı, daha sonra resmen kumpas kurmuşlar orada bizi beklettiler daha sonra gelip kafasında şişe kırıyorlar. Akıl alır gibi değil. Bir de üzerine nasıl oluyorsa saniyeler içinde polis geliyor. Mekancıların yaptığı bir kumpas olduğunu adım gibi eminim. Çünkü düşünsenize oturduğunuz yerde niye gelip size iyi davranan insanlar biranda kafanızda şişe patlatsın" diye konuştu.

"BİZE KİMSE DOKUNMAZSA BİZ DE KİMSEYE DOKUNMAYIZ"

Oturdukları restoranın kalabalık olduğunu söyleyen Çınar, "Şöyle düşünüyorum. Belki de orada çalışan birisi beni dizide görüyor bir şey oluyor Furkan'a gıcık oluyor, o şekilde belki saldırı planlıyor. Mutlaka bunda bir şey var. Zaten kamera görüntüleri var, polis, mekanda çalışan insanlar istediğini söylesin. Her şey ortada. Mümkün mü? Ben nasıl kafa atabilirim. Benim zaten bundan 3 hafta önce burnum kırıldı, kaza geçirdim. Ben o esnada bile sürekli yüzümü koruyordum. Bir polis memuruna kafa atmak, ne Furkan ne de ben hiçbir polis memuruna zarar vermedik. Bırakın polis memurunu biz normal memurlara, insanlara bile zarar verme taraftarı değiliz. Bize kimse dokunmazsa biz de kimseye dokunmayız" diye belirtti.

"HERKESTEN ŞİKAYETÇİYİM"

Son olarak Çınar, "Polislere de bu konuda gerçekten çok kırıldım. Çünkü biz kendisine çok saygılı davrandık. Kendileri hiçbir şekilde saygılı davranmadılar. Biz onlara çok güveniyoruz ama onlar bizi gerçekten bu sefer yanılttı. Hem polislerden hem de mekanda çalışan herkesten şikayetçiyim" diyerek sözlerini sonlandırdı.

