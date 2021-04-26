Oyuncu Aygün Aydın'dan ağza alınmayacak laflar! Seren Serengil'e ateş püskürdü
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Oyuncu Aygün Aydın'dan ağza alınmayacak laflar! Seren Serengil'e ateş püskürdü

Haberler.com / Damla Çelikli - Haberler | Magazin

Hakan Sabancı ile adı aşk dedikodularına karışan oyuncu Aygün Aydın, hakkında konuşan Seren Serengil için demediğini bırakmadı. Adeta ateş püsküren Aygün, "Teyzem ninem yaşında demem yemin ederim seni döverim! G*tünden element uydurup konuşma" dedi.

Geçtiğimiz haftalarda cemiyet hayatının çapkınlıklarıyla bilinen ismi Hakan Sabancı ile yeni aşka yelken açtığı iddia edilen oyuncu Aygün Aydın, Sabancı'yla olan konuşmalarını ifşa ederek magazin gündemine oturmuştu.

İfşaların ardından Aygün Aydın, bu kez Söylemezsem Olmaz programında hakkında konuşan sunucu Seren Serengil'e ateş püskürdü. Kendisi hakkında konuşmasına sinirlenen Serengil, "Teyzem ninem yaşında demem yemin ederim seni döverim! G*tünden element uydurup konuşma. Sen git önce yüzündeki botoksları düzelt! Benim canımı sıkmayın, gelip döver cezası neyse de çekerim!" diye konuştu.

Oyuncu Aygün Aydın'dan ağza alınmayacak laflar! Seren Serengil'e ateş püskürdü
Damla Çelikli
Haberler.com
Haber Yorumları (1)
KUMKUM : Bu kadın ortalama kadın kalitesini olumsuz etkiliyor
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