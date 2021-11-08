Oyuncu Aslıhan Gürbüz, kardeşinin düğününde oynadı - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Oyuncu Aslıhan Gürbüz, kardeşinin düğününde oynadı

Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Haberler | Magazin
Oyuncu Aslıhan Gürbüz, kardeşinin düğününde oynadı

OYUNCU Aslıhan Gürbüz, kardeşi Mustafa Ayhan Gürbüz'ün, Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen düğününde doyasıya oynadı.

İNEGÖL, BURSA (DHA) - OYUNCU Aslıhan Gürbüz, kardeşi Mustafa Ayhan Gürbüz'ün, Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen düğününde doyasıya oynadı.

Televizyon kanallarında yayınlanan birçok dize rol alan oyuncu Aslıhan Gürbüz'ün kardeşi Mustafa Ayhan Gürbüz, Melike Yıldız ile Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen düğünle evlendi. Kardeşinin düğününde maske ve mesafe kurallarına dikkat ederek katılan oyuncu Gürbüz, kardeşi ve gelin ile çiftetelli oynadı. Gürbüz, geline altın takarken, mutluluklar diledi.


- Bursa
Oyuncu Aslıhan Gürbüz, kardeşinin düğününde oynadı

Oyuncu Aslıhan Gürbüz, kardeşinin düğününde oynadı

Oyuncu Aslıhan Gürbüz, kardeşinin düğününde oynadı

Oyuncu Aslıhan Gürbüz, kardeşinin düğününde oynadı

Oyuncu Aslıhan Gürbüz, kardeşinin düğününde oynadı

Oyuncu Aslıhan Gürbüz, kardeşinin düğününde oynadı

Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Magazin Haberleri
Oyuncu Aslıhan Gürbüz kardeşinin düğününde çiftetelli oynadı

Oyuncu Aslıhan Gürbüz kardeşinin düğününde çiftetelli oynadı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title