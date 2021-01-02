Oyuncu Aslıhan Güner'in kız kardeşleri güzellikleri tüm dikkatleri üzerlerine çekti
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Oyuncu Aslıhan Güner'in kız kardeşleri güzellikleri tüm dikkatleri üzerlerine çekti

02.01.2021 15:29 | Son Güncelleme: 02.01.2021 15:52
Oyuncu Aslıhan Güner'in kız kardeşleri güzellikleri tüm dikkatleri üzerlerine çekti

Kuzey Yıldız'ı İlk Aşk dizisinin başrol oyuncusu Aslıhan Güner, Instagram hesabından kız kardeşleriyle fotoğraf paylaştı. Güner'in kendisine benzerlikleriyle dikkat çeken kardeşlerinin güzellikleri görenleri hayran bıraktı.

Show TV ekranlarında yayınlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin İsmail Demirci ile başrolü paylaşan Aslıhan Güner, paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Evliliği ve ailesiyle ilgili paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü isim, son olarak kız kardeşleriyle fotoğrafını yayınladı.

GÜZELLİKLERİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Neslihan ve Yasemin adında iki kız kardeşi olan Aslıhan Güner, Instagram hesabından kardeşlerini çok özlediğini söylediği bir paylaşım yaptı. Renkli gözlü güzel oyuncunun kardeşleri de güzellikleriyle göz kamaştırdı.

Oyuncu Aslıhan Güner'in kız kardeşleriyle olan benzerliği herkesi şaşırttı

Aslıhan Güner vekız kardeşi Yasemin Güner'in benzerlikleri şaşırtıyor. İki kardeş de mavi gözlü. Neslihan Güner mavi gözlü olmasa da ablalarına benziyor. 3 kız kardeşin bir de erkek kardeşleri var.

İşte Güner kardeşlerin pozları...

Oyuncu Aslıhan Güner'in kız kardeşleriyle olan benzerliği herkesi şaşırttı
Oyuncu Aslıhan Güner'in kız kardeşleriyle olan benzerliği herkesi şaşırttı
Oyuncu Aslıhan Güner'in kız kardeşleriyle olan benzerliği herkesi şaşırttı
Oyuncu Aslıhan Güner'in kız kardeşleriyle olan benzerliği herkesi şaşırttı
Oyuncu Aslıhan Güner'in kız kardeşleriyle olan benzerliği herkesi şaşırttı
Oyuncu Aslıhan Güner'in kız kardeşleriyle olan benzerliği herkesi şaşırttı
Haber Yorumları (1)
DEVRİM: Pazara çıkarmış Yaşı gelmiş daa
Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
500
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