Oyuncu Aslıhan Güner'in kız kardeşleri güzellikleri tüm dikkatleri üzerlerine çekti

Show TV ekranlarında yayınlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin İsmail Demirci ile başrolü paylaşan Aslıhan Güner, paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Evliliği ve ailesiyle ilgili paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü isim, son olarak kız kardeşleriyle fotoğrafını yayınladı.

GÜZELLİKLERİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Neslihan ve Yasemin adında iki kız kardeşi olan Aslıhan Güner, Instagram hesabından kardeşlerini çok özlediğini söylediği bir paylaşım yaptı. Renkli gözlü güzel oyuncunun kardeşleri de güzellikleriyle göz kamaştırdı.

Aslıhan Güner vekız kardeşi Yasemin Güner'in benzerlikleri şaşırtıyor. İki kardeş de mavi gözlü. Neslihan Güner mavi gözlü olmasa da ablalarına benziyor. 3 kız kardeşin bir de erkek kardeşleri var.

İşte Güner kardeşlerin pozları...