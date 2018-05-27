Oyuncu Arda Öziri'nin Diriliş Ertuğrul'daki Kaderi 3 Ay Sonra Gerçek Oldu

Bu sabah geçirdiği kaza sonrasında hastaneye kaldırılan ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 39 yaşındaki Arda Öziri, son olarak rol aldığı Diriliş Ertuğrul dizisine ölerek veda etmişti.

YÜREK BURKAN DETAY

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan başarılı tiyatro oyuncusu Arda Öziri, Diriliş Ertuğrul'un 2017 - 2018 yeni sezonunda Göktuğ karakteriyle Emir Sadettin'in himayesinde karşımıza çıkmıştı. Emir Sadettin'in görev süresince yanında olan Göktuğ karakteri senaryo gereği ölerek diziye veda etmişti. Oyuncunun dizideki ölüm sahnesi 3 ay sonra acı bir şekilde gerçek oldu.

GÖKTUĞ KİMDİR?

Emir Saadettin'in en has adamıdır. Köpek'in sarayda adım adım kurduğu darbeci kanadın önemli emirlerini ve komutanlarını bilir, aralarında köprü vazifesi yapar.