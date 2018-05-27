Oyuncu Arda Öziri'nin Diriliş Ertuğrul'daki Kaderi 3 Ay Sonra Gerçek Oldu
Ünlü oyuncu Arda Öziri, bu sabah geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybetti. Öziri son olarak rol aldığı Diriliş Ertuğrul dizisinde de ölerek diziye veda etmişti.
Bu sabah geçirdiği kaza sonrasında hastaneye kaldırılan ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 39 yaşındaki Arda Öziri, son olarak rol aldığı Diriliş Ertuğrul dizisine ölerek veda etmişti.
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Uzun süredir ekranlardan uzak kalan başarılı tiyatro oyuncusu Arda Öziri, Diriliş Ertuğrul'un 2017 - 2018 yeni sezonunda Göktuğ karakteriyle Emir Sadettin'in himayesinde karşımıza çıkmıştı. Emir Sadettin'in görev süresince yanında olan Göktuğ karakteri senaryo gereği ölerek diziye veda etmişti. Oyuncunun dizideki ölüm sahnesi 3 ay sonra acı bir şekilde gerçek oldu.
GÖKTUĞ KİMDİR?
Emir Saadettin'in en has adamıdır. Köpek'in sarayda adım adım kurduğu darbeci kanadın önemli emirlerini ve komutanlarını bilir, aralarında köprü vazifesi yapar.
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Çok sevdiğimiz bir karakterdi genç bir ölüm allah rahmet eylesinCevap Yaz Yayından Kaldır
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Cok uzuldum cok iyi oyuncuydu :Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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ALLAH Rahmet eylesin.Cevap Yaz 13 Yayından Kaldır
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Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsunCevap Yaz 12 Yayından Kaldır
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akasya durağındada vardı. ne diyeyim Allah rahmet eylesin. .Cevap Yaz 23 Yayından Kaldır