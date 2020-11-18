Oyuncu Alper Saldıran, Masumlar Apartmanı dizisinden ayrıldı mı?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Oyuncu Alper Saldıran, Masumlar Apartmanı dizisinden ayrıldı mı?

18.11.2020 09:52 | Son Güncelleme: 18.11.2020 10:16

Masumlar Apartmanı dizisi dün akşam 10. bölümüyle ekrana geldi. Dizinin son bölümünde İnci'nin eski nişanlısı Uygar'ı canlandıran Alper Saldıran'ın yer almaması 'Kadrodan ayrıldı mı?' sorularını akıllara getirdi. Öte yandan oyuncunun adının yeni bölüm jeneriğinden yer almaması da dikkat çekti.

TRT ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın son bölümde bir ayrıntı dikkatlerden kaçmadı. Dizide İnci'nin sürekli sorun çıkaran eski nişanlısı Uygar karakterine hiç yer verilmedi.

JENERİKTE YER ALMADI

Karakteri dizide yurt dışına gitmiş gibi gösterilen oyuncunun adı da son bölümdeki jenerikte de yer almadı. Masumlar Apartmanı'nda kendisinden ayrılan sevgilisi İnci'nin peşini uzun süre bırakmayan Uygar, son olarak ise Han tarafından tehdit edilmişti. Han, kaçırdığı Uygar'ı İnci'nin çevresinde olmaması için sert bir şekilde uyarmıştı.

Yapım ekibinden Alper Saldıran'ın vedasıyla ilgili bir açıklama yapmazken oyuncu da sessizliğini koruyor.

Oyuncu Alper Saldıran, Masumlar Apartmanı dizisinden ayrıldı mı?
Oyuncu Alper Saldıran, Masumlar Apartmanı dizisinden ayrıldı mı?
Oyuncu Alper Saldıran, Masumlar Apartmanı dizisinden ayrıldı mı?
Oyuncu Alper Saldıran, Masumlar Apartmanı dizisinden ayrıldı mı?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Cevdet Yılmaz Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Deniz Seki Sadri Alışık Öykü Karayel Caner Cindoruk
Spor Ozan Tufan Cenk Tosun Fatih Terim Lance Stroll Sergio Perez
Tüm Haberler Kaza Çocuk Kasım Kabine
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Oyuncu Alper Saldıran, Masumlar Apartmanı dizisinden ayrıldı mı? - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.11.2020 10:16:52. #1.14#
title