Oyuncu Alper Saldıran, Masumlar Apartmanı dizisinden ayrıldı mı?

Masumlar Apartmanı dizisi dün akşam 10. bölümüyle ekrana geldi. Dizinin son bölümünde İnci'nin eski nişanlısı Uygar'ı canlandıran Alper Saldıran'ın yer almaması 'Kadrodan ayrıldı mı?' sorularını akıllara getirdi. Öte yandan oyuncunun adının yeni bölüm jeneriğinden yer almaması da dikkat çekti.

TRT ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın son bölümde bir ayrıntı dikkatlerden kaçmadı. Dizide İnci'nin sürekli sorun çıkaran eski nişanlısı Uygar karakterine hiç yer verilmedi.

JENERİKTE YER ALMADI

Karakteri dizide yurt dışına gitmiş gibi gösterilen oyuncunun adı da son bölümdeki jenerikte de yer almadı. Masumlar Apartmanı'nda kendisinden ayrılan sevgilisi İnci'nin peşini uzun süre bırakmayan Uygar, son olarak ise Han tarafından tehdit edilmişti. Han, kaçırdığı Uygar'ı İnci'nin çevresinde olmaması için sert bir şekilde uyarmıştı.

Yapım ekibinden Alper Saldıran'ın vedasıyla ilgili bir açıklama yapmazken oyuncu da sessizliğini koruyor.