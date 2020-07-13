Oyuncu Aishwarya Rai ve 8 yaşındaki kızı koronavirüse yakalandı Bollywood'un ünlü oyuncusu 46 yaşındaki Aishwarya Rai ve 8 yaşındaki kızı dünyayı etkisi altına alan koronavirüse yakalandı.

Çin'de başlayarak dünyaya yayılan koronavirüs salgını etkisini sürdürmeye devam ediyor. Hint sinemasının ünlü isimlerinden Aishwarya Rai ve kızında koronavirüs tespit edildi.

Hint sinemasının kralı olarak anılan Bollywood yıldızı Amitabh Bachchan ve aktör oğlu Abhishek'in ardından, ünlü bir oyuncu olan gelini Aishwarya Rai ve 8 yaşındaki kızının da koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.

Rai, Hint sinemasının ünlü ismi Amitabh Bachchan'ın oyuncu olan oğlu Abhishek Bachchan'ın eşi.