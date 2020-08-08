Oyuncu Afra Saraçoğlu, K-Pop dansıyla izleyenleri kendinden geçirdi "Öğretmen" dizisinin güzel oyuncusu Afra Saraçoğlu, son dönemde dünyayı kasıp kavuran K-Pop müziği eşliğinde dans hünerlerini gösterdi. Takipçilerini paylaştığı video ile büyüleyen Saraçoğlu, beğeni yağmuruna tutuldu.

Oyuncu Mert Yazıcıoğlu ile 1 yılı aşkın bir süredir birliktelik yaşayan Afra Saraçoğlu, Güney Kore popu olarak bilinen ve dünyada ciddi bir hayran kitlesine sahip olan K-Pop müziği eşliğinde yeteneğini konuşturdu. Güzel oyuncu, sergilediği figürlere son derece hakim olduğu görülürken dans öğretmeniyle birlikte izleyenleri büyüledi. Saraçoğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşım, takipçileri tarafından oldukça beğenildi.

"K-POP'U YENİ KEŞFETTİM"

Ünlü oyuncu, dans şovunu Instagram hesabından, "Dans etmeye bayılıyorum. K-Pop'u da yeni keşfettim ve gerçekten çok sevdim. Hocama koşa koşa 'hadi bana hemen K-Pop öğret dedim' ve kısa sürede böyle bir şey çıktı ortaya. Eğlen" notuyla paylaştı.

K-POP NEDİR?

K-pop, İngilizce "Korean pop" ifadesinden kısaltma),Güney Kore kökenli bir pop müzik türüdür. İnternet sayesinde çok geniş kitlelere yayılmış durumdadır. Güney Koreli şarkıcı Psy'nin "Gangnam Style" şarkısının klibi, YouTube'da en çok izlenen videolardan biri olmuştur.

K-pop müzik özellikle gençler arasında popülerdir. K-popu sadece bir müzik türü değil, aynı zamanda bir alt kültür olarak da görmek mümkündür. Sadece müzikleriyle değil danslarıyla da ünlüdür. Neredeyse bütün şarkılarının dansı vardır. Daha çok 3-5-7-13 kişili erkek veya kadın grupları bulunur.