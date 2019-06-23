Oyuncak Hikayesi 4, Haftayı 118 Milyon Dolar Gişeyle Kapattı

İlk olarak 1995 yılında vizyona giren ve başrollerinde Tom Hanks, Tim Allen ve Don Rickles gibi ünlü isimlerin yer aldığı Oyuncak Hikayesi film serisinin son filmi, 21 Haziran 2019'da Türkiye'deki sinema salonlarında yerini aldı. İlk olarak Fransa'da açılışını yapan ve 14 Haziran tarihinde gösterilen Oyuncak Hikayesi 4 filmi, bu haftayı 118 milyon dolar hasılatla kapattı.

Bir buçuk haftada yapmış olduğu hasılatla tüm Oyuncak Hikayesi filmlerini (Oyuncak Hikayesi 1: 29,1 milyon dolar, Oyuncak Hikayesi 2: 57,3 milyon dolar, Oyuncak Hikayesi 3: 11 milyon dolar) geride bırakan Oyuncak Hikayesi 4, 2019'un en çok hasılat yapan filmleri listesinde de Avengers: Endgame ve Captain Marvel'ın arkasında 3. sıraya yerleşti.

Büyük bir başarıya imza atan ve gişesini önümüzdeki günlerde daha da katlayacağı tahmin edilen Oyuncak Hikayesi 4, çocukların bu seneki en vazgeçilmez filmi hâline gelme potansiyelini barındırıyor. Ülkemizde de hâlihazırda vizyonda olan Oyuncak Hikayesi 4'ü seçilmiş sinemalardan izleyebilirsiniz.