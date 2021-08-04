Oyunbozan Erkekler Filmi
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Oyunbozan Erkekler Filmi

Oyunbozan Erkekler Filmi
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Oyunbozan Erkekler filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Oyunbozan Erkekler filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Akdeniz erkekleri ve oyunları arasındaki ilişkiler hakkında bir belgesel deneme. Film, Hırvatistan, İtalya, Slovenya ve Türkiye'yi kapsayan bir seyahatname biçiminde ve ataları gibi oyun oynamak için bir araya gelen genç yaşlı erkekleri inceliyor. Ancak çekimler sırasında yönetmen birdenbire ciddi bir yaratıcı krizle karşı karşıya kalır ve kamerayı kendi üzerine çevirerek filmi absürtlüğe şakacı bir saygı duruşuna dönüştürür.

Yönetmen: Matjaz Ivanisin

Senaryo: Matjaz Ivanisin

Oyuncular: Matjaz Ivanisin

Filmin Türü: Belgesel

Orijinal Adı: Playing Men

Yapımcı Firma: Nosorogi

Yapım Yılı: 2017

Yapım Ülkesi: Slovenya, Hırvatistan

Orijinal Dili: İtalyanca, Almanca, Slovence, Hırvatça

Filmin Süresi: 60 dk.

Dağıtıcı Firma: Mubi

Vizyon Tarihi: 01.08.2021

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Kaynak: InterSinema.com

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