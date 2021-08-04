Oyunbozan Erkekler Filmi
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Akdeniz erkekleri ve oyunları arasındaki ilişkiler hakkında bir belgesel deneme. Film, Hırvatistan, İtalya, Slovenya ve Türkiye'yi kapsayan bir seyahatname biçiminde ve ataları gibi oyun oynamak için bir araya gelen genç yaşlı erkekleri inceliyor. Ancak çekimler sırasında yönetmen birdenbire ciddi bir yaratıcı krizle karşı karşıya kalır ve kamerayı kendi üzerine çevirerek filmi absürtlüğe şakacı bir saygı duruşuna dönüştürür.
Yönetmen: Matjaz Ivanisin
Senaryo: Matjaz Ivanisin
Oyuncular: Matjaz Ivanisin
Filmin Türü: Belgesel
Orijinal Adı: Playing Men
Yapımcı Firma: Nosorogi
Yapım Yılı: 2017
Yapım Ülkesi: Slovenya, Hırvatistan
Orijinal Dili: İtalyanca, Almanca, Slovence, Hırvatça
Filmin Süresi: 60 dk.
Dağıtıcı Firma: Mubi
Vizyon Tarihi: 01.08.2021
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Kaynak: InterSinema.com