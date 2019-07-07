Oyun teşvikli hafızlık kursu

İBRAHİM AKTAŞ - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Kur'an kursundaki hafızlık öğrencileri, gündüz aldıkları eğitimin yanı sıra oyun alanlarında eğlenme fırsatı buluyor.

Tevfik Hoca Camisi imam hatibi Tacettin Tarı, 5 yıl önce hafızlık temel eğitimi verdiği öğrencilerini, hafız olmaları için yatılı Kur'an kursuna yönlendirdi.

Ailelerinden uzak kalmaları nedeniyle eğitimlerini tamamlamadan kurstan ayrılan öğrenciler için gündüz sistemini hayata geçiren Tarı, İlçe Müftülüğünün desteğiyle Hicret Hafızlık Kur'an Kursu'nu kurdu. Kursu şimdiye kadar 53 hafız tamamladı.

Alışılmışın dışında taşımalı sistemle İslam ilimlerine hizmet edecek hafızlar yetiştirilen kursta, öğrencilerin eğlenmeleri için kurulan oyun alanları dikkati çekiyor.

O günkü ezberlerini tamamlayan hafızlık öğrencileri, oyun alanlarındaki playstation, langırt, havalı hokey ve masa tenisi gibi oyunları oynama imkanı elde ediyor.

"Hafızlığın mutlaka yaşatılması lazım"

Tacettin Tarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İslami ilimlerin temelinin Kur'an-ı Kerim olduğunu söyledi.

Bu nedenle Kur'an-ı Kerim'in ezbere bilinmesinin önem taşıdığını anlatan Tarı, "Dolayısıyla mutlaka hafız yetişmesi lazım, mihraplarda bulunanların mutlaka hafız olması lazım. Bir tefsirci hafız olmalı. Hafızlığın mutlaka yaşatılması lazım." dedi.

Öğrencilerin evlerinden servislerle alındığını, bazılarının kursa kendi imkanlarıyla geldiğini bildiren Tarı, şöyle konuştu:

"Derslerini tamamlayan öğrencilerimiz saat 16.00 gibi evlerine gidiyor. Bu şekilde olması, çocukların hafızlığı tercih etmesine büyük etken oldu. Çünkü çocuk, ailesinden ayrı kalmayı göze almadığı için hafızlık yapmaktan vazgeçiyordu. Bu sistemle bunun önüne geçmiş olduk. Bu, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından da tavsiye edilen bir proje oldu."

"Derslerinde başarılı olmalarına fayda sağladı"

Tarı, mezun öğrencilerin de kursa gelmeyi sürdürdüğünü, böylece burada gençlik merkezi anlayışıyla hizmet verildiğini dile getirdi.

Kursta çocukları motive edebilecek birçok etkinlik alanları oluşturduklarını belirten Tarı, şunları kaydetti:

"Bugünün çocuklarının ihtiyaç duyacakları alanları gözlemlemeye çalıştık. Çocuklar, evlerinde bulamayacağı imkanları kursta bulunca kursu tercih ediyorlar. Belki oyun sebebiyle geldi ama kurstaki ortam onu hafızlık yapmaya yönlendirdi. Derslerini tamamlayan öğrencilere ödül olarak oyun alanlarında oynama fırsatı veriliyor."

Tarı, oyun alanının, öğrencilerin derslerinde başarılı olmasına fayda sağladığını söyledi.

Gündüz hafızlık sistemine vatandaşlardan da talep geldiğini bildiren Tarı, sistemin ülke geneline yayılmasını arzuladıklarını ifade etti.

"Derslerden sonra oyun oynayabiliyorsun"

Kursta hafızlık yapan İbrahim Haktan Şahin de "Burada hem akşam evine gidebiliyorsun hem de dersini bitirdikten sonra oyun oynayabiliyorsun. Bu güzel bir imkan." diye konuştu.

Kursu tamamlayan Mustafa Erikçi ise daha önce hafızlık yapmak için yatılı bir kursa başvurduğunu ancak sistemin hoşuna gitmediğini anlatarak, "Tacettin Tarı hocamız oturduğum mahallenin camisinin imamıydı. Kendisiyle istişare ettik, kendisi gündüz sistemiyle kursu kurdu. Ben hafızlığı yaptım." dedi.

Erikçi, kursta oyun alanlarının bulunmasının hafızlık yapanları olumlu etkilediğini, motivasyonlarını artırdığını kaydetti.

Kaynak: AA